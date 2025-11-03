Alpinisti italiani dispersi in Nepal, in corso le ricerche di Stefano Farronato e Alessandro Caputo

Sono in corso le ricerche di due alpinisti italiani dispersi in Nepal. Stefano Farronato e Alessandro Caputo sono scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari, sull’Himalaya. Sarebbero rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate verificatesi nei giorni scorsi. Di loro non si hanno notizie da sabato 1 novembre. Soccorso in elicottero il capo spedizione.

Stefano Farronato e Alessandro Caputo.

Sono in corso in Nepal le ricerche di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri), sull'Himalaya. Lo ha riferito il Dipartimento del Turismo nepalese.

I due alpinisti si chiamano Stefano Farronato e Alessandro Caputo e sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate verificatesi nei giorni scorsi.

Dei connazionali non si hanno più notizie da sabato 1 novembre, ha dichiarato il portavoce del dipartimento Himal Gautam. Il capo spedizione è stato soccorso ieri, domenica 2 novembre, al campo base in elicottero.

I due scalatori avevano ottenuto il permesso di arrampicata dallo Sherpa Alpine Trekking Service. Secondo quanto pubblicato sul sito ‘La voce pinerolese‘, la spedizione Panbari Q7 (quota 7.000) era partita il 7 ottobre scorso. Con Farronato e Caputo c'era anche l'alpinista Valter Perlino.

Il piano era scalare la montagna "con gli sci, in stile alpino e in autonomia". Perlino è alpinista di esperienza con ascensioni tecniche sulle principali catene montuose del mondo, tra cui l'Everest; Farronato è appassionato di spedizioni in ambienti estremi e Caputo è maestro di sci con consolidata esperienza in quota.

Come si leggeva su Vicenza Today in un articolo che annunciava la spedizione, il Panbari, isolato nella catena del Peri Himal, al confine tra i distretti nepalesi di Gorkha e Manang, è rimasto a lungo chiuso agli stranieri.

Fu raggiunto per la prima volta nel 2006 da una spedizione francese e proprio per questa sua distanza dai percorsi più battuti è considerata una meta rara e prestigiosa per l’alpinismo internazionale.

La scorsa settimana, il ciclone Montha, formatosi nel Golfo del Bengala, ha portato forti piogge e nevicate in Nepal, bloccando molti escursionisti.

Sagar Pandey, presidente dell'Associazione delle agenzie di trekking del Nepal, ha riferito che più di mille escursionisti e turisti sono stati recuperati da quando è iniziata l'ondata di maltempo.