Scuole chiuse domani 9 febbraio per maltempo: allerta meteo rossa in Sicilia e arancione in Calabria A causa del maltempo in arrivo la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo rossa sulla Sicilia e arancione sulla Calabria, dove sono attesi nubifragi e nevicate. Scuole chiuse nei comuni di Enna, Catania, Siracusa, Augusta, Buccheri, Acireale, Vittoria, Reggio Calabria, San Giovanni in Fiore e Acri.

A cura di Ida Artiaco

Una nuova ondata di maltempo sta per investire le regioni meridionali dell'Italia. Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo rossa per temporali su settori della Sicilia e un avviso di allerta meteo arancione e gialla su parte della Calabria per la giornata di domani, giovedì 9 febbraio. In molti comuni di queste due regioni le scuole rimarranno chiuse.

Ecco, allora, nello specifico tutti i settori interessati dalle allerte meteo rischio temporali, idraulico e idrogeologico nelle prossime ore.

Scuole chiuse per maltempo domani: l'elenco dei comuni interessati

A causa del maltempo e dell'allerta rossa e arancione, alcuni comuni di Calabria e Sicilia hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani, giovedì 9 febbraio, dal momento che c'è la possibilità di nubifragi con rischi di esondazione di corsi d’acqua e danni da precipitazioni intense oltre a nevicate nelle zone collinari.

È il caso di Enna dove le lezioni sono sospese fino al 10 febbraio incluso. Lo ha deciso con un’ordinanza il sindaco, Maurizio Dipietro, che lo ha anche comunicato con un post su Facebook. Anche l’università e gli enti di formazione nel capoluogo rimarranno chiusi a causa di disagi nei trasporti per la neve.

Stessa decisione è stata presa dai sindaci dei seguenti comuni in provincia di Catania: Mascalucia, Acireale; Biancavilla; Raddusa; Aci Catena; Scordia; Sant’Agata Li Battiati; Misterbianco; Mineo; Paternò; Tremestieri Etneo; Catania. In provincia di Siracusa: Priolo Gargallo; Siracusa; Augusta; Pachino; Noto; Ferla. In provincia di Messina: Taormina; Letojanni; Sant’Alessio Siculo; Santa Teresa di Riva; Savoca; Antillo; Furci Siculo; Roccalumera; Pagliara; Mongiuffi Melia; Nizza di Sicilia. In provincia di Agrigento: Cammarata. In provincia di Ragusa: Giarratana; Ragusa; Rosolini; Vittoria.

Domani le scuole resteranno chiuse anche in alcuni comuni calabresi, e cioè a Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Cinquefrondi, San Giovanni in Fiore, Acri, Acquaformosa, Serra San Bruno.

Allerta meteo rossa sulla Sicilia

Stando a quanto reso noto dalla Protezione civile sul proprio sito ufficiale, i settori interessati dall'allerta meteo rossa in Sicilia domani, giovedì 9 febbraio, sono i seguenti:

Elevata criticità per rischio idraulico (Allerta rossa) :

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

: Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico. Elevata criticità per rischio idrogeologico (Allerta rossa):

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Allerta arancione e gialla sulla Calabria domani: i settori interessati

Moderata criticità per rischio idraulico (Allerta arancione) :

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

: Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie. Moderata criticità per rischio temporali (Allerta arancione) :

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico. Moderata criticità per rischio idrogeologico (Allerta arancione) :

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie. Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta arancione) :

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

: Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta arancione) :

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

: Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta arancione):

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Le previsioni meteo del 9 febbraio

Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 9 febbraio, continua l’ondata di gelo che si è abbattuta sull’Italia, ma dalla serata potrebbero anche verificarsi nubifragi su Sicilia e sud della Calabria.

Nuvole insistenti altrove, con deboli precipitazioni su Marche, Abruzzo, Molise, Potentino e Salernitano, nevose sui relativi rilievi oltre i 100-300 metri. Piogge sparse anche in Sardegna con neve oltre i 400 metri. Temperature ovunque in calo.