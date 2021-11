Allerta meteo domani 7 novembre per maltempo e temporali: l’elenco delle regioni a rischio Allerta gialla domenica 7 novembre sui settori di Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio e Sardegna. Il dipartimento di Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: ancora per alcune zone dell’Italia criticità per rischio idrogeologico e temporali.

A cura di Gabriella Mazzeo

Anche per domani domenica 7 novembre è previsto maltempo in alcune zone d'Italia. In particolare il maltempo interesserà il Centro dell'Italia e il Sud. Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: è stata diramata un'allerta gialla che riguarda cinque regioni. Si tratta di Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio e Sardegna.

Maltempo in Italia, allerta meteo gialla domani su 5 regioni

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani domenica 7 novembre 2021 una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico. Le regioni interessate saranno Toscana e Umbria per l'allerta riguardante forti rovesci su sette settori. Per Abruzzo, Lazio, Sardegna e Toscana è stata diramata un'altra allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su 15 settori.

Allerta gialla domani 7 novembre: l'elenco completo delle regioni a rischio

Sul sito della Protezione Civile è stato pubblicato come ogni giorno il bollettino di criticità per la giornata di domani domenica 7 novembre 2021.

Ordinaria criticità per rischio temporali

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Ombrone Gr-Costa

Le previsioni meteo di domani

La giornata di domani domenica 7 novembre dividerà in due l'Italia: le previsioni meteo indicano infatti un trend soleggiato nonostante le temperature più basse al Nord e rovesci importanti con massime fino a 25 gradi al Sud. Particolare la situazione delle isole: se la Sicilia registra alte temperature, infatti, la Sardegna deve invece fare i conti con forti precipitazioni.