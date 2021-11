Allerta meteo arancione e gialla domani 17 novembre per maltempo: le regioni a rischio Maltempo sull’Italia: domani mercoledì 17 novembre allerta arancione della Protezione civile su Sicilia e Sardegna. Allerta gialla in settori di otto regioni.

A cura di Susanna Picone

Maltempo sull’Italia e allerte meteo per la giornata di domani, mercoledì 17 novembre. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento di Protezione civile ha diramato allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Sicilia e Sardegna e allerta gialla in altri settori delle due isole e altre regioni del Centro-Sud.

Allerta meteo arancione domani su Sicilia e Sardegna

Sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domani, mercoledì 17 novembre. È allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico nei seguenti settori della Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico. Allerta arancione per rischio idrogeologico in settori della Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura.

Allerta meteo gialla domani 17 novembre in 8 Regioni

Domani è allerta gialla per rischio idraulico nelle seguenti regioni:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Marche: Marc-6, Marc-5

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sardegna: Gallura

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Marche: Marc-6, Marc-5

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Previsioni meteo domani

Le previsioni meteo di domani indicano che avremo cielo in gran parte coperto o molto nuvoloso con precipitazioni al Nord, localmente anche temporalesche e forti al Centro-Sud. Attesa fase di maltempo sulla Sicilia ionica. Venti a rotazione ciclonica attorno alla Sardegna.