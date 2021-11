Allerta meteo gialla Napoli e Campania da mezzanotte e per tutto domani 17 novembre Allerta meteo gialla sulla Campania per tutta la giornata di domani, 17 novembre; previste forti piogge, anche a carattere temporalesco, con raffiche di vento.

A cura di Redazione Meteo

La Protezione Civile regionale della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo per tutta la giornata di domani, a partire dalla mezzanotte e fino alle 23:59 del 17 novembre, sulle zone 1 e 3 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).​ Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e di temporale, con episodi anche intensi, soprattutto nel settore costiero; possibili anche raffiche di vento nei temporali.

A questo quadro meteo è associato un rischio idrogeologico localizzato con possibili frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli. In base alle previsioni localizzate i sindaci dei comuni interessati decideranno se prendere o meno provvedimenti tipici per questo tipo di situazioni, come la chiusura delle scuole e dei parchi pubblici. Nella comunicazione la Protezione Civile evidenzia che, tra le conseguenze del maltempo, sono possibili: