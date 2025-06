video suggerito

Allerta caldo, temperature ancora in salita per l’anticiclone africano: le città da bollino arancione Ancora caldo sull’Italia, da nord a sud, con temperature in ulteriore risalita oggi 12 giugno a causa dell’arrivo all’anticiclone africano che porta giornate roventi. La conferma arriva dai Bollettini sulle ondate di calore del Ministero della salute che per giovedì indica ben sei città da bollino arancione. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'arrivo all’anticiclone africano sull'Italia, da oggi farà innalzare ulteriormente le temperature su tutto il Paese con caldo sempre più intenso e destinato a durare per alcuni giorni che porterà diffusamente oltre i 35 gradi. Interessate in particolare le grandi città e il sud ma l'allerta caldo non risparmierà nessuna regione. Una situazione di calore prolungata che ha spinto il Ministero della Salute a innalzare il livello di allerta dei bollini caldo in diverse città.

Anticiclone africano e aumento delle temperature: quali sono le massime

L'anticiclone africano che si è spinto fino al Mediterraneo si sta consolidando sempre di più portando caldo intenso e tipicamente estivo sull'Italia dove tra oggi e il weekend si supereranno diffusamente i 35 gradi, con punte anche di 36-37 gradi nelle grandi città interne come Firenze e Roma e al sud. Si tratta della prima vera ondata di calore estiva che farà sentire i suoi effetti sopratutto tra venerdì e sabato ma che però non è destinata a durare a lungo.

Allerta caldo giovedì 12 giugno: bollino arancione in sei città

Un caldo prolungato che ha indotto il Ministero della Salute a innalzare il livello di allerta dei Bollettini sulle ondate di calore in diverse città. Per la giornata di oggi, giovedì 12 giugno, bollino arancione in sei città sulle 27 monitorate: Bolzano, Campobasso, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma. Il bollino arancione per caldo indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per i più fragili come bimbi e anziani. Oggi è allerta gialla invece in dodici città.

Quanto durerà il caldo in Italia

Il caldo di questi giorni però non è destinato a durare a lungo. Dopo l'ulteriore aumento delle temperature tra domani e sabato, infatti, già da domenica molte zone del nord saranno interessata da temporali che segneranno un'inversione di rotta. La responsabilità è di una nuova perturbazione che farà ingresso sull'Italia da nord domenica, in estensione poi dalla prossima settimana anche al Centro-Sud con un conseguente calo delle temperature anche sotto i 30 gradi.