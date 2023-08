Allerta caldo oggi in Italia: 16 città da bollino rosso, le previsioni meteo Il caldo dominante in Italia anche oggi. Le città da bollino rosso per le ondate di calore che sconsigliano ai fragili l’uscita di casa sono 16. L’elenco completo e le previsioni meteo.

A cura di Susanna Picone

Per il momento non accenna ad attenuarsi questa nuova ondata di caldo africano in corso sull'Italia in particolare sul Centro-Nord, con temperature di almeno 10 gradi superiori alla media del periodo. Anche oggi le città da bollino rosso per le ondate di calore riportate nel bollettino diffuso dal ministero della Salute sono ben 16. E domani se ne aggiungerà un’altra, in elenco saranno 17 le città col massimo rischio caldo per la popolazione.

Allerta caldo oggi, le città da bollino rosso

Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 16 oggi le città da bollino rosso per le ondate di calore. Il livello 3 è quello che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Oggi 23 agosto le città da bollino rosso sono: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

Bollino arancione e giallo oggi 23 agosto in 11 città

Le restanti città nell’elenco del ministero della Salute si dividono tra bollini arancioni e gialli, ovvero livello 2 e 1 di rischio. Le arancioni sono: Campobasso e Viterbo; bollino giallo per Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria.

Fino a quando durerà il caldo: le previsioni meteo

Secondo gli esperti meteo, l’anticiclone che sta portando il caldo su praticamente quasi tutta l’Italia durerà in totale circa 13-15 giorni. C’è chi parla di una vera e propria “tempesta di calore”, con 7 giorni di canicola e valori roventi. Il tempo sarà caldissimo e asciutto al Centro-Nord fino a domenica, poi saranno possibili temporali sul meridione a causa di un'area depressionaria tra Sicilia e Libia. Tra Sicilia, Calabria e Campania si potranno avere disturbi temporaleschi che manterranno le temperature del Sud più basse che al Centro-Nord.

Oggi 23 agosto, in particolare, il sole e il gran caldo saranno i protagonisti assoluti su gran parte delle regioni, soprattutto del Centro-Nord. Un cielo a tratti nuvoloso interesserà i rilievi meridionali con isolate precipitazioni e anche sulle Dolomiti con qualche veloce temporale di calore.