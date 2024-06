Allerta caldo in Italia, quali sono le città con bollino arancione domani mercoledì 19 giugno 2024

Continua a farsi sentire la prima ondata di calore della stagione sull’Italia e nelle prossime ore diventerà più intensa. Per l’allerta caldo domani, mercoledì 19 giugno, saranno 11 le città del Centro-Sud in cui il bollettino del Ministero della Salute segnala bollino arancione, ossia condizioni a rischio per la salute.