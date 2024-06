video suggerito

Dove arriva e quanto durerà la prima ondata di caldo dell’estate: le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, sta per arrivare la prima ondata di caldo della stagione estiva sull’Italia: “Ci saranno 40 gradi, soprattutto al Centro Sud e sulle zone interne. Non mancheranno i temporali”. Ecco quanto durerà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Dopo le temperature più miti dei giorni scorsi, arriva finalmente l'anticiclone africano che porterà le temperature fino a 40 gradi soprattutto su alcune regioni del Sud e nelle zone interne, non sulle coste, almeno fino al 23 giugno. Ma non mancheranno piogge e temporali".

Sono queste le ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato cosa dovremo aspettarci dal punto di vista meteorologico nei prossimi, quando, complice l'arrivo dell'anticiclone africano, su tutta Italia arriverà a partire da oggi, martedì 18 giugno la prima ondata di caldo della stagione, che durerà fino al 23 o 26 giugno a seconda delle zone. Ma procediamo con ordine.

Previsioni meteo di Giuliacci, quando e dove ci sarà il picco di caldo con 40°C

Secondo le previsioni di Giuliacci, l'anticiclone africano "farà sentire la sua presenza tra il 18 e il 26 al Nord, quando avremo temperature intorno ai 30 gradi, addirittura sono previste punte di 32-35 tra il 18 e il 21 sull'Emilia Romagna. Al centro avremo valori sopra i 35 gradi tra il 18 e il 21 giugno e poi fino al 27 oscilleremo intorno ai 30 gradi. Al Sud, infine, l'africano si avvertirà dal 18 al 23, con massime intorno ai 35-40 grandi".

Il picco di 40 gradi non sarà però ovunque. "Ci avvicineremo a questa soglia in Umbria e nell'interno della Toscana. Ma i 40 gradi saranno più probabili sulla Puglia, nel Materano, sulla Calabria Ionica e nell'interno della Sicilia – ha spiegato l'esperto -. Questi valori massimi non varranno per le zone costiere perché qui l'effetto delle brezze farà si che le temperature siano di 2 o 3 gradi più basse, eccetto che per la Romagna".

Quanto durerà la prima intensa ondata di caldo estivo

Attenzione, però, che non mancheranno i temporali. "Già mercoledì 19 potrebbero esserci temporali pomeridiani sulle Alpi e venerdì 20 ancora rovesci su Alpi e Piemonte", ha detto il colonnello Giuliacci, aggiungendo che "dal 24 al 26 giugno ci sarà una fase temporalesca che interesserà soprattutto il Sud Italia. Il 25 fenomeni intensi ci saranno ovunque sul Meridione, ad eccezione che sulla Sicilia, mentre al Nord ci sarà solo qualche rovescio sulle Alpi, e ancora il 26 ci sarà pioggia al Sud. Infine, da giovedì 27 giugno il tempo migliorerà e arriverà l'anticiclone delle Azzorre con correnti atlantiche che faranno abbassare le temperature".