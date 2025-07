video suggerito

Quando finirà l’ondata di caldo sull’Italia: le tendenze meteo di Sottocorona L’ondata di caldo dell’ultimo periodo andrà in pausa fino alla prossima settimana. A dirlo è il meteorologo Sottocorona, che parla però di temperature comunque elevate. Secondo il meteorologo, infatti, il caldo sarà in linea con la normalità assestatasi negli ultimi anni per il periodo estivo. “Dobbiamo sempre considerare 2 gradi in più di media per il surriscaldamento climatico” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Le temperature elevate dell'ultimo periodo hanno creato una situazione diciamo paradossale al Nord: c'è infatti una forte instabilità con temporali e maltempo. La pioggia ovviamente abbassa un po' la colonnina di mercurio, anche se non di tanto. In un paio di giorni quest'instabilità si attenuerà al Nord, anche se ci vorranno ancora un paio di giorni, e si affaccerà al Centro". Lo ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Paolo Sottocorona, con un aggiornamento sulle tendenze meteo dei prossimi giorni dopo l'ultima ondata di caldo.

Secondo Sottocorona, infatti, le temperature sono destinate ad abbassarsi di poco per poi alzarsi nuovamente a metà luglio, raggiungendo livelli normali per il periodo estivo.

"Al Centro non ci saranno temporali forti come sono stati al Nord, ma soprattutto nelle zone interne dell'Appennino ci saranno delle precipitazioni. Questa situazione determina chiaramente un piccolo calo delle temperature. Al Nord questo primo ‘sconto' c'è già stato. La situazione si cristallizzerà nella seconda parte della settimana per quello che riguarda il Centro dell'Italia, arrivando a un clima caldo ma non troppo per gli inizi della settimana prossima. Questa ‘pausa' dovrebbe durare fino a circa la metà della prossima settimana".

Leggi anche Quanto dureranno temporali e instabilità e perché non è goccia fredda, le tendenze meteo di Sottocorona

"Nella prima parte della prossima settimana queste temperature saranno più basse ovunque, ma questo non vuol dire ‘freddo', vuol dire un caldo in linea col periodo estivo e con luglio. Alla fine dei prossimi sette giorni, con tutte le virgolette del caso dato che ci riferiamo a tendenze meteo, la colonnina di mercurio potrebbe rialzarsi, ma parliamo sostanzialmente di metà luglio e dunque non abbiamo certezze. Entriamo statisticamente nel periodo più caldo dell'anno ed è normale che fino a metà agosto le temperature siano comunque elevate".

"Siamo in una situazione in cui il Mediterraneo ha temperature più alte di circa 2 gradi con il surriscaldamento globale – ha sottolineato Sottocorona -. Quindi in quest'ottica, alcune massime sono ‘normali', anche se elevate. Questa è la conseguenza logica di un riscaldamento del pianeta che ovviamente non è omogeneo. Il quadro di queste settimane è rappresentativo, perché abbiamo visto una grande ondata di caldo su Francia, Germania, Italia e Spagna, mentre su Scozia e Scandinavia la temperatura è sotto la media. Edimburgo ieri aveva 15° di massima. Le zone climatiche sono chiaramente cambiate e questo deve abituarci a un nuovo concetto di ‘normale' per il caldo estivo. Questo significa in linea generale che con così tanta afa ci saranno temporali che poi portano con loro tutte le conseguenze del caso".

Secondo il meteorologo, il Nord dell'Italia vedrà via via allontanarsi l'instabilità meteo nei prossimi giorni, anche se il caldo sarà in calo. Le precipitazioni potrebbero invece toccare il Centro, con fenomeni simili tra Campania e Puglia per quanto riguarda il Sud. "Il resto del Meridione non avrà probabilmente questi temporali, ma un cambiamento dell'aria ci sarà con un leggero calo. Bisogna resistere ancora un po', poi ci sarà una pausa, anche se non parliamo chiaramente di ‘freddo', ma di un piccolo abbassamento delle temperature".