video suggerito

Quanto durerà questa nuova ondata di caldo sull’Italia: le tendenze meteo di Sottocorona Un aggiornamento del meteorologo Paolo Sottocorona sulle tendenze meteo e il caldo dei prossimi giorni in Italia: “Le temperature rimarranno sostanzialmente simili ancora nei prossimi dieci giorni, poi avremo una situazione decisamente diversa”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

“La situazione meteorologica rimane abbastanza stabile sull’Italia per l’intera settimana e forse per i primissimi giorni della prossima. Un certo cambio della situazione si avrà a metà della settimana prossima e forse anche un po’ prima”, lo ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Paolo Sottocorona, con un aggiornamento sulle tendenze meteo dei prossimi giorni. L’ondata di caldo estivo con cui l’Italia sta facendo i conti in queste ore, dunque, durerà ancora diversi giorni ma già dalla prossima settimana avrà un segno di cedimento con l’arrivo di alcune perturbazioni di origine atlantica.

“L’inizio della settimana prossima sarà ancora simile a quanto stiamo assistendo in questi giorni, con valori delle temperature che resteranno pressoché costanti” ha spiegato Sottocorona, ribadendo però che i valori registrati in questi giorni non sono eccezionalmente caldi. “Stiamo parlando sempre di temperature che al centro sud sono mediatamente tra i 35 e i 38 gradi, mentre non c’è traccia dei 40 che sono esagerazioni” ha spiegato infatti il meteorologo.

Nei prossimi giorni “in qualche caso si potranno toccare anche i 40 gradi ma solo in qualche zona come probabilmente la Puglia che continua a essere la regione più calda nonostante abbia il mare vicino e nonostante fino a oggi ci siano stati sempre venti da nord ovest e non meridionali come lo Scirocco che fa impennare le temperature” ha spiegato l’esperto. Nei prossimi giorni “il tipo di circolazione rimarrà sostanziamene simile e quindi le temperature rimarranno sostanzialmente simili a quelle dei giorni scorsi. Stiamo parlando sempre di 35-38 gradi che comprendono il 90% della città italiane, poi ci potrà essere qualche città a 39 o 40 gradi ma non ci sarà una Italia a 40 gradi”.

“Anche il nord, che ha avuto temperature inferiori a causa del maltempo e instabilità al pomeriggio, nei prossimi giorni si manterrà su temperature quasi ai livelli del centrosud. Se ci saranno pichi di caldo saranno però al sud altrimenti si tratta di valori che definire molto alti è corretto ma definire estremi direi di no”.

“Sicuramente fa molto caldo ma siamo nel periodo che statisticamente è il più caldo dell’anno e cioè tra metà luglio e metà agosto. Il pianeta ora è in media un grado e mezzo più caldo, l’Europa e l’Italia forse il doppio il triplo. Quindi fa molto caldo ma nessuna temperature estrema” ha ribadito Sottocorona. Una situazione che andrà avanti fino a metà settimana prossima quando “avremo una situazione decisamente diversa con pioggia e un calo delle temperature”.

“Ci sarà una specie di pausa per cui il cambiamento del tempo farà abbassare le temperature anche se non sarà la fine dell’estate visto che c’è ancora tutto agosto e quindi c'è tempo di fare caldo e forse ancora più caldo anche se per ora non è possibile prevederlo” ha chiarito il meteorologo. Il caldo attuale potrebbe durare “ancora nei prossimi dieci giorni, poi ci dovrebbe essere un calo deciso delle temperature e potremmo andare dagli attuali 4-5 gradi oltre i valori normali a un grado o due al di sotto”.

La prossima settimana infatti sull’Italia potrebbero arrivare perturbazioni di origine atlantica con piogge che faranno diminuire il caldo. In conclusione “se la media degli ultimi 40 anni è 32-33 gradi magari ne farà 30 ma non farà certamente freddo, anche se in estate essere un paio di gradi sotto la media è sicuramente meglio che essere sopra”.