Ondata di caldo in Europa: picchi di 38 gradi in Spagna, stop a esercitazioni militari con esplosivi in Olanda

Un’eccezionale ondata di caldo, innescata da una “cupola di calore”, sta interessando l’Europa in questi giorni. In diversi Paesi, come Italia, Spagna, Francia, Gran Bretagna e Olanda, registrate temperature ben al di sopra delle medie del mese di maggio.

Foto ECMWF.

Diversi Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e Regno Unito, stanno sperimentando gli effetti di un'ondata di caldo anomalo, innescata da una "cupola di calore" che sta portando temperature decisamente superiori alle medie del periodo.

Nella giornata di domenica 24 maggio oltre 100 stazioni meteorologiche hanno superato il proprio record di temperatura massima registrata nel mese di maggio, soprattutto in Francia e nelle aree limitrofe.

Le "cupole di calore" si formano quando in alta quota si sviluppa un’area di alta pressione che fa comprimere l’aria sottostante, innalzando le temperature negli strati più bassi dell’atmosfera.

Picchi di 38 gradi in Spagna, temperature anomale per maggio

In Spagna l'Agenzia meteorologica statale (Aemet) ha avvertito che le "temperature straordinariamente elevate per questo periodo dell'anno" persisteranno in tutto il Paese per tutta la settimana.

"Notti tropicali diffuse" sono previste anche nel Sud-ovest a partire da domani, mercoledì 27 maggio, con temperature che raggiungeranno picchi tra i 36 e i 38 gradi tra mercoledì e venerdì 29 maggio, si legge su X.

Allerta caldo in Olanda, stop a esercitazioni militari con armi ed esplosivi

L'allerta caldo ha fermato anche le esercitazioni dell'esercito olandese. Il ministero della Difesa dei Paesi Bassi ha deciso di sospendere temporaneamente tutte le attività militari nella regione della Gheldria che prevedono l'uso di armi da fuoco ed esplosivi, dopo l'innalzamento del rischio incendi boschivi al livello 2.

La decisione, diffusa via social, arriva dopo settimane segnate da diversi roghi sviluppatisi proprio durante attività di addestramento in quattro poligoni militari tra la Gheldria e il Brabante Settentrionale.

Il sottosegretario alla Difesa, Gijs Tuinman Boswijk, ha annunciato una revisione delle regole per le esercitazioni in condizioni di clima secco, con nuovi protocolli attesi prima dell'estate.

Francia nella morsa del calore: "7 morti legati direttamente o indirettamente al caldo"

Il servizio Meteo France ha fatto scattare l'allerta arancione, sulla scia del caldo anomalo, per otto dipartimenti della Francia occidentale. La notizia, confermata anche dai media nazionali, è stata presa "alla luce di previsioni che indicano un ulteriore inasprimento delle temperature da oggi", martedì 26 maggio.

L'ondata di caldo torrido sta investendo il paese da domenica. "Un fenomeno – sottolinea il servizio meteorologico nazionale – senza precedenti per il mese di maggio". Ieri mattina era stata annunciata l'allerta gialla per il caldo anomalo anche nella Capitale, Parigi, e in altri 18 dipartimenti del Paese.

Le temperature record avrebbero già causato 7 morti, secondo quanto riferito dalla portavoce del governo Maud Bregeon. "Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero sette decessi legati direttamente o indirettamente al caldo", ha dichiarato Bregeon, aggiungendo che "bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell'ondata".

Fonti vicine alla portavoce precisano che due persone sarebbero morte annegate in Gironda, una nella Marna, un'altra in Seine-et-Marne e un'altra in Maine-et-Loire. Due persone sarebbero decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'hinterland di Lione.

Caldo record a Londra, toccati i 35 gradi

Anche la Gran Bretagna è alle prese con l'ondata di caldo eccezionale. Specialmente nel sud dell'Inghilterra, sono state registrate temperature record.

Secondo il Met Office (il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito), nei pressi di Londra sono stati registrati 33.5 gradi. In questo modo è stato superato il precedente record storico di maggio, fermo a 32.8 gradi, valore registrato soltanto nel 1922 e nel 1944.

Nella capitale britannica la notte le temperature non sono scese sotto i 19 gradi, un valore mai documentato prima a maggio in oltre un secolo di rilevazioni.