Allerta caldo al Centro-Sud: mercoledì 23 luglio bollino rosso a Palermo e Campobasso, giallo in altre 17 città

Italia sempre più nella morsa del caldo. L'anticiclone africano è tornato in maniera prepotente sulla Penisola portando un'ondata di calore significativa, con le temperature che in alcune regioni stanno raggiungendo e talvolta anche superando i 40 gradi centigradi. Per questo, il Ministero della Salute anche per domani, mercoledì 23 luglio, nel suo bollettino quotidiano previsto un bollino rosso per il caldo a Palermo e Campobasso, che indica l'allerta di livello 3, la più elevata, e giallo in altre 17, nessun bollino arancione previsto.

Si ricordi che a un livello 3 di allerta sono associati possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Il consiglio, in questi casi, è di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, disponibili a questo link.

Allerta caldo domani mercoledì 23 luglio: bollino rosso a Palermo e Campobasso

Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino caldo del ministero della Salute viene fissato un bollino rosso per 3 giorni a Palermo, dove il rischio resterà al livello 3 (pericoli per la salute della popolazione generale) oltre che domani, mercoledì 23 luglio, anche giovedì 24. Stesso discorso per Campobasso, in Molise.

Mentre domani non sono previsti bollini arancioni, ce ne saranno ben 17 gialli per altrettante città, e cioè: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Venezia.

Tra i 27 capoluoghi monitorati, il verde (nessun rischio ondate di calore) continua a sventolare soprattutto al Nord, come a Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Torino e Verona, con poche eccezioni: tra queste si segnalano Napoli e Viterbo mercoledì e giovedì, quando dovrebbe rinfrescare anche Civitavecchia.

Le previsioni meteo per domani

Secondo le ultime previsioni meteo di domani, mercoledì 23 luglio, mentre è previsto un nuovo peggioramento del tempo dal pomeriggio con forti temporali su Alpi e Prealpi in estensione entro sera a parte delle pianure, al Centro e al Sud ci sarà in prevalenza bel tempo con temperature che potrebbero raggiungere punte di 42 gradi in Sicilia, Sardegna e interno della Calabria.