Alessio Bondani trovato morto nel bosco, si farà l’autopsia sul corpo del papà 35enne Sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Alessio Bondani, il 35enne scomparso a Gavorrano il cui cadavere è stato rinvenuto nella giornata di sabato in un bosco.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si farà l'autopsia su Alessio Bondani, il 35enne di Gavorrano trovato morto nella giornata di sabato 17 dicembre. La Procura vuole vederci chiaro sulle cause del decesso e bisognerà aspettare il 22 dicembre per avere le prime risposte in merito. Secondo quanto reso noto finora, però, sul cadavere non sarebbero stati trovati segni di violenza.

La salma del 35enne, dopo essere stata analizzata dal medico legale Valentina Bugelli, sarà restituita ai familiari per la cremazione, nel rispetto delle sue ultime volontà.

La dinamica dei fatti

Bondani è scomparso circa 24 ore prima del ritrovamento del cadavere. La moglie, non avendo sue notizie, aveva dato l'allarme alle forze dell'ordine che avevano subito dato il via alle ricerche. Le operazioni non hanno dato l'esito sperato fino a quando alcuni passanti non hanno segnalato il cadavere di un uomo situato in una zona boschiva a due passi dal Pelagone. Nei pressi dell'area vi era anche la sua vettura abbandonata.

Il 35enne gestiva il bar più frequentato di Gavorrano, il "Bar Sport". La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l'intera comunità che lo apprezzava e stimava. Le autorità hanno deciso di indagare ulteriormente sul suo decesso nonostante l'ipotesi iniziale di un decesso causato da un malore. Sarà l'autopsia a chiarire quanto accaduto al giovane che lascia due figli piccoli e la moglie. Sarebbe stata esclusa per il momento l'ipotesi di un suicidio: gli esami medici chiariranno le cause della morte e l'orario. Il tutto servirà a ricostruire quanto accaduto subito dopo la scomparsa dell'uomo che si era allontanato da casa a bordo della sua auto.

Stando a quanto rivelato, l'auto ritrovata poco lontano dal corpo del 35enne era in buone condizioni e non recava segni che potessero far pensare a un incidente stradale.