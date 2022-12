Esce di casa e sparisce, Alessio trovato morto il giorno dopo vicino all’auto nel bosco senza ferite Rimangono ancora da chiarire le cause del decesso del trentacinquenne Alessio Bondani. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi ma da un primo esame esterno del corpo, non sarebbero emersi segni evidenti di ferite.

A cura di Antonio Palma

Dolore misto a incredulità quello che si respira oggi a Gavorrano, piccolo centro della provincia di Grosseto, dopo la terribile scoperta del corpo senza vita del 35enne Alessio Bondani, trovato cadavere dopo 24 ore di ricerche in tutta la zona.

L’uomo, padre di famiglia che lascia moglie due figli piccoli, infatti era sparito nel nulla venerdì scorso quando non era rincasato. Il trentacinquenne non rispondeva al telefono ed era subito partito l’allarme da parte dei famigliari.

Le ricerche in zona non hanno dato esito fino alla tragica segnalazione arrivata circa 24 ore dopo, nel tardo pomeriggio di sabato, da parte di alcuni passanti. Alessio era privo di sensi vicino alla sua vettura, ferma in una zona boschiva accanto a un laghetto, a due passi dal Pelagone, un resort non lontano dalla frazione di Bagno di Gavorrano.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e i soccorsi sanitari ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il personale dell’automedica fatto intervenire sul luogo del ritrovamento ha solo potuto constarne il decesso sul posto.

La notizia ha gettato nello sconforto parenti e amici ma anche l’intera comunità di Gavorrano dove Alessio vivea ed era ben conosciuto. La sua famiglia infatti gestiva il bar più frequentato di Gavorrano, il "Bar Sport". “Quando si dice che se ne vanno sempre i migliori. È venuto a mancare veramente un’ anima buona” scrive un amico.

Rimangono ancora da chiarire le cause del decesso del trentacinquenne. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi ma quella privilegiata parla di un malore. Da un primo esame esterno del corpo, infatti, non sarebbero emersi segni evidenti di ferite. Probabilmente il pm disporrà ora l’autopsia per accertare i fatti e fare luce sulla tragica scomparsa.