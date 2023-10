Albero crolla sull’autostrada e colpisce in pieno la sua auto in transito, Francesco muore sulla A20 La tragedia intorno alle 6 del mattino di oggi, lunedì 9 ottobre 2023. La vittima dell’incidente è un 43enne di Sant’Agata di Militello, Francesco Vincenzo Maniaci.

Assurdo quanto drammatico incidente nelle prime ore di oggi, lunedì 9 ottobre 2023, lungo il tratto palermitano dell’autostrada A20. Un automobilista è morto dopo che un albero si è improvvisamente schiantato sulla carreggiata, colpendo in pieno la sua vettura che in quel momento stava transitando. La tragedia nel tratto tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù, all’altezza del chilometro 175. La vittima dell’incidente è un 43enne di Sant'Agata di Militello, Francesco Vincenzo Maniaci.

La tragedia intorno alle 6 del mattino. L’uomo era da solo nella sua auto e stava percorrendo la A20 in direzione Palermo quando un grosso albero, che si trovava poco fuori dalla carreggiata, è improvvisamente crollato colpendo in pieno la vettura e occupando poi l’intera sede stradale. Dopo il colpo che ha distrutto parte della vettura, l’automobilista ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato ed è finito contro il guardrail qualche metro più avanti. Per il 43enne un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo.

Inutili per lui i successivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, accorsi tempestivamente sul posto. Quando è stato estratto dalla vettura dai pompieri e affidato ai medici, purtroppo era già morto ed è stato possibile solo accertarne il decesso.

Per consentire i soccorsi e ripulire l'autostrada, il tratto della A20 è stato completamente chiuso al traffico anche perché l'albero caduto ha occupato l’intera sede stradale. Sul posto anche gli addetti del Cas (consorzio autostrade) e i mezzi di soccorso, oltre agli agenti della polizia stradale ai quali ora spetta il compito di ricostruire la tragedia. I poliziotti della Polstrada infatti hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.