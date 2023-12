Al supermercato continui ammanchi: moglie cassiera faceva fare la spesa gratis al marito cliente L’impresa di una coppia veneta a Padova andava avanti da diverso tempo, fino a che i responsabili del supermercato hanno notato le incongruenze nei conti e chiamato i carabinieri. I due colti in flagrante e denunciati per furto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una coppia padovana aveva escogitato un semplice ma efficace sistema per fare la spesa gratis al supermecato. Lei, dipendente del negozio e seduta alla cassa, passava la spesa del marito, che si presentava come normale cliente, e infine faceva lo storno di tutto, permettendo all’uomo di portare a casa carrelli interi di beni senza pagare. Il meccanismo però è stato scoperto e per i due è scattata l’accusa di furto in concorso e per lei anche il licenziamento in tronco.

La spesa gratis pare andasse avanti da diverso tempo, addirittura per mesi, anche se ovviamente intervallata da lunghi periodi di inattività. Ad un certo punto, però, i responsabili di un supermercato di Padova hanno notato i continui ammanchi e le incongruenze nei conti a fine serata che andavano ben al di là di un possibile errore. Così hanno deciso di indagare meglio e hanno scoperto che i buchi di cassa e la differenza tra merce venduta e il saldo avvenivano sempre nei turni della cassiera.

A questo punto è scattata la segnalazione ai carabinieri che sono intervenuti tendendo una trappola alla coppia. I militari hanno iniziato ad effettuare alcuni servizi di osservazione in borghese all’interno del negozio fino a che, dopo alcuni giorni, si sono imbattuti nella coppia all’opera.

In questo modo si è scoperto il modus operandi dei due. Lui si presentava come normale cliente, riempiendo il carrello e mettendosi in fila dove lavorava la moglie. La cassiera poi passava normalmente la merce sul lettore e lui riponeva tutto nel carrello prendendo anche lo scontrino.

All’uscita dal supermercato, mentre riponeva la spesa in auto, però, sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il 49enne chiedendogli lo scontrino. L’uomo ha mostrato il biglietto con la spesa da oltre 300 euro ma in fondo il totale era zero perché la cassiera alla fine aveva fatto lo storno di tutto.

A quel punto è stata fermata anche lei e si è scoperto che i due, entrambi 49enni, non solo si conoscevano ma erano conviventi. A seguito della loro identificazione, inoltre, si è scoperto che i due erano già conosciuti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Entrambi denunciati per furto e lei anche licenziata.