“Aiuto, mio nipote sta male”: nonno al telefono col 118 salva bimbo di un anno da arresto cardiaco A San Gimignano, in provincia di Siena, un neonato di 1 anno è stato salvato da un arresto cardiaco dal nonno, che ha seguito al telefono le indicazioni dei sanitari del 118 per effettuare una rianimazione cardiopolmonare.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Il nipote si è sentito male, così lui ha chiamato il 118 e seguendo le indicazioni dei sanitari al telefono è riuscito a salvarlo da un arresto cardiocircolatorio.

È questa la storia a lieto fine, resa nota dall'Azienda sanitaria Toscana sud est, che arriva da San Gimignano, in provincia di Siena, dove un nonno eroe ha salvato il nipotino di circa un anno di vita.

Tutto è accaduto poco prima delle 19 di ieri quando alla centrale del 118 della Asl è arrivata una chiamata con una richiesta di soccorso da Monteoliveto, nel comune di San Gimignano (Siena) per un "infante – si legge nella nota – in arresto cardiaco su base asfittica. Guidato dall'operatore di centrale operativa con le istruzioni pre-arrivo, il nonno effettuava la rianimazione cardiopolmonare, ottenendo il ritorno alla circolazione spontanea poco prima dell'arrivo dei mezzi di soccorso".

Il piccolo è stato poi trasportato con l'elisoccorso "in codice 2", che corrisponde al codice giallo, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove sarebbe in ripresa.

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere. Solo alla fine dello scorso mese di aprile, due cugini palermitani hanno salvato la vita a un neonato di 7 giorni praticandogli le manovre di primo soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza nel quartiere Borgo Nuovo. A guidarli al telefono sempre il personale sanitario del 118. Lo scorso agosto, invece, una bambina di 9 anni del Queensland, in Australia, ha salvato la vita della madre che era svenuta e sembrava avesse smesso di respirare: ha seguito le indicazioni fornite al telefono da un medico eseguendo alla perfezione il massaggio cardiaco.