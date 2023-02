Agenzia cybersicurezza: “In corso massiccio attacco hacker, decine di sistemi nazionali compromessi” Allarme dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che già censito “diverse decine di sistemi nazionali verosimilmente compromessi e allertato numerosi soggetti i cui sistemi sono esposti ma non ancora compromessi”.

A cura di Davide Falcioni

È in corso in queste ore un "massiccio attacco tramite un ransomware". A rilevarlo è stato il Computer Security Incident Response Team dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Si tratta del team che si occupa di monitorare gli incidenti che riguardano la cyber security a livello nazionale. La portata dell'attacco è vasta, la stessa Acn ha già censito "diverse decine di sistemi nazionali verosimilmente compromessi e allertato numerosi soggetti i cui sistemi sono esposti ma non ancora compromessi".

Dalle prime informazioni in possesso sappiamo che il ransomware con cui sono stati portati avanti gli attacchi era già in circolazione da tempo. Il consiglio di Acn al momento è quello di procedere subito con l'aggiornamento di tutti i sistemi: "Rimangono ancora alcuni sistemi esposti, non compromessi, dei quali non è stato possibile risalire al soggetto proprietario. Questi sono chiamati immediatamente ad aggiornare i loro sistemi".

Cos'è e come funziona un ransomware

I ransomware sono dei malware sempre più usati negli attacchi hacker. Funzionano in due tempi. Una voltra entrati nel sistema che vogliono colpire prima chiudono l'accesso ai dati ai loro proprietari attraverso sistemi di cifratura e poi chiedono un riscatto per restituire le chiavi di accesso. Il loro nome deriva infatti dalla fusione tra ransom, riscatto, e malware. Di solito i cyber criminali che usano questo tipo di virus eseguono comunque un backup dei dati per poi rivenderli sul dark web.

Cosa ha colpito l'attacco

L'attacco – spiega l'Acn – ha preso di mira i server VMware ESXi. La vulnerabilità sfruttata dagli hacker è già stata corretta nel passato dal produttore, ma, evidenza l'agenzia, "non tutti coloro che usano i sistemi attualmente interessati l'hanno risolta" e i server presi di mira, se privi delle correzioni adeguate, "possono aprire le porte agli hacker impegnati a sfruttarla in queste ore dopo la forte crescita di attacchi registrata nel weekend".

VMware è una società di informatica statunitense che ha sede a Palo Alto, in California. VMware è specializzata nello sviluppo di software in grado di creare virtual machine, in maniera molto generica si può pensare a queste virtual machine come a dei pc virtuali che invece di funzionare con delle componenti fisiche, come una memoria di storage, una ram, un processore o una scheda video, si collegano in remoto a dei server che gli danno in prestito tutte le prestazioni fornite da queste componenti.

Migliaia di server compromessi in tutto il mondo

Nel resto del mondo questa ondata di attacchi diretti verso i server di VMware è era già stata registrata nei giorni scorsi. Il 4 febbraio il portale HackerNews, specializzato in cybesecurity ha spiegato che il Computer Emergency Response Team (Cert) aveva già diramato diversi avvisi che riguardavano proprio questo tipo di vulnerabilità. Nello specifico il Cert francese aveva segnalato anche che la falla nel software da cui potevano accedere gli hacker era già stata risolta dall'azienda proprietaria con una patch di sicurezza: "Queste campagne di attacco sembrano sfruttare CVE-2021-21974, per il quale è disponibile una patch dal 23 febbraio 2021".

Secondo Acn il problema ora riguarda "qualche migliaio i server" in tutto il mondo, soprattutto Francia, Italia e Finlandia. Oltre ai Paesi europei si registrano tracce di attacchi in Canada e negli Stati Uniti. In Italia sono decine le realtà che hanno riscontrato l'attività malevola nei loro confronti ma – secondo gli analisti – sono destinate ad aumentare. Lo sfruttamento della vulnerabilità, spiega ancora Acn "consente in una fase successiva di portare attacchi ransomware che cifrano i sistemi colpiti rendendoli inutilizzabili fino al pagamento di un riscatto per avere la chiave di decifrazione".

Ha collaborato a questo articolo Valerio Berra