Mississippi, autista scuolabus sviene alla guida, 5 ragazzini riescono a salvare tutti: “Amo ognuno di loro”

In Mississippi cinque studenti hanno evitato una tragedia prendendo il controllo del loro scuolabus dopo che l’autista è stata colpita da un grave attacco d’asma mentre era alla guida: celebrati come veri eroi.

Quaranta studenti della Hancock Middle School, una scuola media del Mississippi, sono stati i protagonisti di una storia a lieto fine. Avevano appena finito le lezioni nel campus scolastico e si erano sistemati sul bus che li avrebbe riportati a casa quando l'autista, Leah Taylor (46 anni), dopo aver imboccato l'autostrada, ha avuto un attacco d'asma, è svenuta e ha perso il controllo della guida.

Con incredibile prontezza, per evitare che il loro scuolabus si schiantasse, cinque studenti hanno preso il controllo del mezzo: un gesto eroico che ha spinto l'operatrice a dichiarare: "Mi hanno salvato la vita". La notizia ha fatto il giro degli "States", tanto da essere ripresa da Associated Press, Sky News e Fox News.

Tra i piccoli eroi, il primo a capire che ci fosse qualcosa di strano è stato Jackson Casnave (12 anni), che si è lanciato al volante. "Non ho avuto il tempo di elaborare le mie emozioni", ha raccontato all'Associated Press, "volevo solo assicurarmi che nessuno si facesse male". Anche Darrius Clark, suo coetaneo, ha contribuito al salvataggio cercando di frenare mentre il bus prendeva velocità. Ai giornalisti ha spiegato: "È svenuta di nuovo e l'autobus ha iniziato a rotolare in avanti prendendo velocità. Non sapevo che avesse i freni ad aria: quando ho schiacciato il pedale, per poco non venivo sbalzato fuori dal parabrezza". Nonostante la difficoltà tecnica, i due ragazzi sono riusciti a rallentare il mezzo, a guidarlo verso lo spartitraffico centrale e parcheggiarlo in sicurezza.

Nel frattempo, la 15enne Destiny Cornelius si è presa carico dell'autista; si è accorta che stringeva un nebulizzatore tra le mani e lo ha utilizzato somministrando la dose necessaria per aiutarla a respirare. Assieme a lei è stato fondamentale il supporto di McKenzy Finch (13 anni), che ha sostenuto la testa della donna svenuta e ha risposto al suo telefono che squillava per informare il distretto scolastico dell'accaduto. E infine Kayleigh Clark (13 anni) sorella di Darrius, ha chiamato il 911, riuscendo a malapena a sentire l'operatore a causa delle urla terrorizzate degli altri studenti a bordo.

Taylor si è ripresa poco dopo e i piccoli studenti sono riusciti a mettere in sicurezza il mezzo. All'arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che assistere al "lieto fine" e complimentarsi con i ragazzi per aver contributo ad evitare che accadesse una tragedia.

Per il coraggio dimostrato venerdì scorso, durante una manifestazione scolastica, gli studenti sono stati celebrati come veri eroi.

"Sono molto orgogliosa di loro", ha dichiarato Taylor che dopo l'episodio sta bene: "Non potrei desiderare studenti migliori di quelli che erano sul mio autobus. Amo ognuno di loro. Penserò sempre a come mi hanno salvato la vita."