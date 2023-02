Tim down: problemi a navigare sulla rete fissa, segnalazioni soprattutto nelle principali città Da ore gli utenti hanno difficoltà a navigare con la rete fissa di Tim: migliaia di segnalazioni di disservizi registrate da pagine quali Downdector e assistenza-clienti.it.

A cura di Davide Falcioni

Nuovi problemi per la rete internet italiana. Dopo il lungo disservizio alle mail di Libero e Virgilio, finalmente concluso con tanto di promesse di risarcimenti per i clienti colpiti, da questa mattina – domenica 5 febbraio – si segnalano in tutta Italia problemi con Tim. La rete dell'ex monopolista ha vissuto problemi in tutto il Paese, con migliaia di segnalazioni di disservizi registrate da pagine quali Downdector e assistenza-clienti.it.

Stando alle segnalazioni – che hanno raggiunto il loro picco intorno alle 13 – il problema avrebbe riguardato principalmente la connessione internet da rete fissa e la difficoltà di aprire alcuni siti internet in particolare (piuttosto che altri) se collegati alla rete. Tim ha reagito immediatamente per risolvere il problema. I problemi maggiori sembrano provenire dalle grandi città, tra cui Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo.

Secondo quanto riportato dal sito Downdetector le segnalazioni nell’ultima ora sono state quasi 7500. Gli utenti si sono sfogati sui social: "Da giorni verso le 1 di notte si staccava per pochi minuti e tornava e oggi ha deciso di lasciarci completamente… se non si risolvono sti problemi cambio immediatamente", "Connessione lenta o assente a intermittenza, da stamattina", "Il 187 è irraggiungibile", "E ci risiamo. Italia 2023. Una rete internet nazionale ridicola e da terzo mondo", sono solo alcuni dei commenti che si possono trovare in rete.