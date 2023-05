Acqua verde fluo nel Canal Grande a Venezia, cosa è emerso dalle prime indagini A tingere di verde fluo le acque del Canal Grande sarebbe stato un “liquido tracciante”, non nocivo per la popolazione. A riferirlo è la polizia Veneziana che sta effettuando gli accertamenti su quanto avvenuto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nel Canal Grande a Venezia sarebbe stato versato un "tracciante", un liquido immesso in caso di perdite d'acqua per comprenderne il tragitto. Una sostanza, secondo la polizia, che non è pericolosa per la salute della popolazione. L'azione non è stata rivendicata da gruppi ambientalisti e i militanti di Ultima Generazione hanno smentito qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. Il liquido non rappresenterebbe una minaccia per la salute dei residenti, così come accertato dai vigili del fuoco.

Alle 9.30 di questa mattina, nelle vicinanze del Ponte di Rialto, è apparsa una chiazza verde fosforescente che in breve si è allargata a buona parte del Canal Grande. Subito sono scattati gli accertamenti di vigili del fuoco, polizia locale e Arpac. Il prefetto di Venezia ha disposto una riunione di coordinamento di interforze per condurre le verifiche su quanto accaduto.

In un primo momento, sulle diverse pagine social, si era ipotizzata un'azione di gruppi ambientalisti, ma gli attivisti non hanno rivendicato alcuna azione di questo tipo. Gli utenti che hanno commentato la foto della pagina "Venezia non è Disneyland", una delle prime a diffondere le immagini del Canal Grande tinto di verde, hanno fatto notare che gli attivisti sono soliti riprendere le loro azioni di protesta, senza effettuare operazioni di nascosto. L'ipotesi di una dimostrazione degli attivisti appare sempre più lontana (anche se già questa mattina era stata bollata come possibile ma non probabile), ma si continua a indagare sul "liquido tracciante" nel canale.

foto di Lorenzo Tomasin, Twitter

Le testimonianze dei residenti

Intervistati da Fanpage.it, i commercianti della zona hanno riferito di non essersi accorti di niente. "Questa mattina intorno alle 9.40 sono andato a controllare le acque di un canale che comunica con il Canal Grande – ha spiegato a Fanpage.it il proprietario della Libreria Toletta – e nell'acqua non vi erano coloranti. L'idea è che si trattasse di un fenomeno localizzato e limitato al canale. Sono andato poi nei pressi del Canal Grande in pausa pranzo, ma la situazione era già tornata alla normalità".

Simile la testimonianza del barista del Canal Grande, che al Corriere della Sera ha detto però di aver visto in prima persona l'acqua colorarsi di verde. "Sono passate delle imbarcazioni – ha spiegato – e poi abbiamo visto quel colore. Non credo sia un fenomeno naturale". I vigili hanno recuperato un campione d'acqua "contaminata" dal canale per poter effettuare gli accertamenti del caso.