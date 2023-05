L’acqua del Canal Grande diventa verde fosforescente: cosa sta succedendo a Venezia Nella mattinata di oggi, intorno alle 9.30, l’acqua del Canal Grande di Venezia si è tinta di verde fosforescente. Ancora sconosciute le cause. Si ipotizza un’azione dimostrativa di gruppi di ambientalisti, ma per ora non esistono rivendicazioni a riguardo. Il colore delle acque potrebbe essere dovuto all’uso di “fluoresceina sodica”

A cura di Gabriella Mazzeo

Questa mattina, intorno alle 9.30, le acque del Canal Grande di Venezia si sono tinte di liquido verde fosforescente. Le foto sono state diffuse online da alcuni residenti all'altezza del Ponte di Rialto. Secondo le prime indiscrezioni, potrebbe trattarsi una protesta di gruppi di ecoattivisti ma per il momento non risulterebbe alcuna rivendicazione. Sulla pagina Facebook "Venezia non è Disneyland", viene avanzata l'ipotesi della "fluoresceina sodica" (o sale sodico della fluoresceina o uranina) gettata nel canale. Si tratterebbe di un composto organico e colorante usato in speleologia per ispezioni fognarie e idriche.

Attualmente la situazione sarebbe tornata alla normalità, le acque "fosforescenti" sarebbero già defluite ed è regolarmente in corso una regata di canoe. Il prefetto di Venezia ha convocato un a riunione urgente per coordinare le indagini sull'origine del liquido, ma al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni a riguardo.

foto di Lorenzo Tomasin, Twitter

C'è chi ipotizza un'azione di attivisti per l'ambiente, ma non esistono attualmente rivendicazioni di questo genere. Sulla pagina "Venezia non è Disneyland", i cittadini fanno notare che i gruppi per l'ambiente hanno sempre pubblicizzato le loro azioni filmando le proteste, senza nascondersi. Per il momento, quindi, l'ipotesi di una protesta resta possibile ma non probabile.

Ulteriori notizie su quanto accaduto in mattinata saranno fornite nelle prossime ore dopo l'incontro tra il prefetto e la polizia locale. Attualmente la situazione sembra essere tornata alla normalità.

Episodio ricorda performance artistica di Uriburu nel 1968

L'episodio riporta alla memoria una storica performance dell'artista argentino Nicolas Garcia Uriburu. Nel 1968 l'artista, in occasione della Biennale d'arte, "colorò" di verde le acque del canale utilizzando un pigmento che rendeva fosforescenti i microrganismi presenti nell'acqua.

Un'operazione spettacolare che invitava a prendersi cura dell'ambiente, usando un colore, il verde appunto, simbolo dell'ecologia universale. Nel corso della sua attività Uriburu, morto nel 2016, ha eseguito altre performance simili. Nel 1989 colorò di verde l'acqua di una delle fontane che circondano la piramide del Grand Louvre e l'acqua della fontana del Trocadero, a Parigi, il Rio de la Plata, il Riachuelo di Buenos Aires.

L'intervento dell'Arpa

Arpa Veneto ha fatto sapere sul suo profilo Twitter di essersi recata sul posto per accertamenti ambientali con i vigili del fuoco e la Polizia Municipale. Anche il presidente della Regione Luca Zaia ha scritto un post a riguardo, sottolineando che il prefetto ha convocato una riunione urgente con le forze di polizia.