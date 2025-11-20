Accusato di molestie sessuali sulle nipotine di 9 e 15 anni, arrestato nonno 60enne: ma lui nega tutto

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Un uomo di 60 anni è stato arrestato il 19 novembre con l’accusa di aver molestato sessualmente in due diverse occasioni le nipoti di 9 e 15 anni. Durante l’interrogatorio di garanzia di fronte al gip il nonno delle minori ha negato tutto.

Avrebbe molestato in due diverse occasioni le nipoti di 9 e 15 anni. Per questo nei giorni scorsi il nonno delle due minori, un 60enne di origini straniere, è stato arrestato a Trento.

Successivamente è stato condotto nel carcere di Spini di Gardolo; è accusato di violenza sessuale e di corruzione di minorenne con l'aggravante del rapporto di parentela.

Secondo quanto è stato ricostruito dagli inquirenti, gli episodi risalirebbero uno a quattro anni fa e l'altro allo scorso settembre. In questo secondo caso sarebbe coinvolta la nipote 15enne, cugina della vittima più piccola.

Nella giornata di ieri, mercoledì 19 novembre, riportano i quotidiani locali, si è tenuto l'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice per le indagini preliminari. L'indagato ha negato ogni accusa e ribadito di non aver mai abusato delle nipoti.

Le indagini sulle presunte violenze sarebbero partite all'inizio del mese di ottobre, quando la 15enne ha raccontato di aver subito molestie da parte del nonno durante un incontro in un centro dedicato ai servizi sociali sul territorio.

La minore, parlando con gli operatori della struttura, ha detto di essere stata costretta dal 60enne ad assistere ad atti di autoerotismo, senza contatto fisico.

La vittima dell'abuso ha spiegato anche di essere venuta al corrente di un altro episodio, subito quattro anni prima dalla cugina, quando quest'ultima aveva 9 anni. In questo secondo caso, la bambina sarebbe stata toccata con insistenza dal nonno nella zona del torace.

Come riporta il Dolomiti, il legale del 60enne ha chiesto la detenzione in altro luogo. Non potrà essere l'abitazione perché l'uomo era ospite dei nuclei familiari dei figli.

L'indagato ha spiegato che, mentre i figli si trovavano al lavoro, era lui a occuparsi della casa e delle nipoti. Il suo fare autoritario avrebbe portato a quella che ha definito una "ritorsione" nei suoi confronti.