Accosta col camion e muore travolto da un altro Tir sull'A21 Torino-Piacenza: Ivan aveva 53 anni Ivan Paulon era un 53enne di Rivoli, in provincia di Torino. Pare si fosse accorto che il carico del suo furgone era stato sistemato male, così ha accostato ed è sceso per risolvere il problema. In quel momento è stato travolto e ucciso.

A cura di Biagio Chiariello

​Un tragico incidente è avvenuto il 8 aprile 2025 sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra i caselli di Villanova d'Asti e Santena, nelle province di Asti e Torino. La vittima, Ivan Pauolon, un camionista 53enne residente a Rivoli, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un altro mezzo pesante.​

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe fermato nella corsia d'emergenza per verificare la stabilità del carico sul suo furgone Daily cassonato. In quel momento, un altro camion lo ha investito, causandone la morte sul colpo. Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari del 118, per Ivan non c'è stato nulla da fare. ​

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di San Michele di Alessandria, competenti per quel tratto dell'A21, insieme agli ausiliari della viabilità e al personale per la rimozione dei mezzi coinvolti. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. ​

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Rivoli, dove Ivan era molto conosciuto. I colleghi e gli amici lo ricordano come una persona sempre disponibile e professionale nel suo lavoro. La famiglia, distrutta dal dolore, ha ringraziato pubblicamente i soccorritori e le forze dell'ordine per l'impegno profuso.​

Paulon è stato ricordato con un messaggio dalla Federazione motociclista italiana in quanto era "un instancabile e conosciutissimo mototurista, socio fondatore e presidente onorario del Motoclub Colli di Crea nonché marito dell'attuale presidente Simonetta Trevisan. Non ci sono parole. Alla famiglia e agli amici le più sentite condoglianze. Ciao Ivan, ci vediamo di là".

Questo incidente evidenzia ancora una volta i pericoli che gli autotrasportatori affrontano quotidianamente sulle strade.