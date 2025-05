Accoltella la moglie davanti alla figlia disabile a Grugliasco: 61enne morta in ospedale, uomo arrestato

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Ancora un episodio di drammatica violenza domestica, questa volta a Grugliasco, nella frazione Gerbido, alle porte di Torino. Intorno alle 18.30 di mercoledì 28 maggio, in un appartamento di via Moncalieri, una lite tra coniugi si è trasformata in un omicidio. Pasquale Piersanti, 61 anni, ha aggredito la moglie, Fernanda Di Nuzzo, sua coetanea, colpendola ripetutamente con un coltello da cucina all’addome. In casa era presente anche la figlia della coppia, 24 anni, affetta da disabilità, rimasta illesa ma testimone impotente della violenza.

La donna, ferita gravemente, ha tentato di fuggire. È riuscita a raggiungere il pianerottolo chiedendo aiuto, ma si è accasciata priva di sensi sulle scale. È stata proprio la figlia, ancora sotto shock, a lanciare il primo allarme. Poco dopo anche una vicina, spaventata dalle urla e dal trambusto, ha contattato i soccorsi.

All’arrivo del 118, la vittima era in arresto cardiaco a causa delle profonde ferite e della massiccia perdita di sangue. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino, dove è stata operata per l’asportazione della milza. La 61enne, maestra di asilo, è deceduta nella mattinata di oggi, 29 maggio.

Nel frattempo, l’aggressore è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Al momento del fermo, è apparso in stato semi-confusionale. Gli investigatori dovranno ora chiarire le sue condizioni psicologiche e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I vicini descrivono la famiglia come riservata e tranquilla, e non risultano precedenti episodi di violenza.