Accoltella il papà e ferisce la nonna, poi si dà alla fuga: 17enne rintracciato dai Carabinieri

Un ragazzo di 17 anni ha accoltellato il padre e ferito la nonna paterna, intervenuta per difendere il figlio, poi si è dato alla fuga. È stato rintracciato poco dopo dai Carabinieri che lo hanno portato in ospedale per accertamenti. Il fatto è accaduto nell’abitazione di famiglia a Tornareccio, in provincia di Chieti. Il sindaco: “Sono desolato da questo episodio sconcertante”.

immagine di repertorio

Un ragazzo di 17 anni ha accoltellato il padre e ferito la nonna paterna, intervenuta per difendere il figlio, poi si è dato alla fuga. È stato rintracciato poco dopo dai Carabinieri.

Il fatto è avvenuto nell'abitazione di famiglia a Tornareccio, in provincia di Chieti. Il giovane, persona con autismo, è stato fermato dagli uomini dell'Arma non lontano dalla casa dove ha aggredito i familiari ed è stato subito portato il ospedale per accertamenti.

Il padre è stato colpito alle spalle, mentre la nonna ha riportato una ferita alla mano. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Lanciano ed è stato successivamente trasferito al Policlinico di Chieti, riportano i quotidiani locali.

La donna invece è stata portata in ospedale, medicata, dimessa poco dopo ed è rientrata a casa. Al momento non sono ancora chiari i motivi all’origine dell’aggressione. Il ragazzo ha impugnato contro i familiari un coltello da cucina.

A quanto si apprende, il papà del 17enne, che lavora a Londra, era tornato in Italia tre giorni fa. Mentre il figlio, che da qualche mesi era rientrato dall’Australia, dove vive la madre, viveva con la nonna.

Sul posto si è recato il sindaco di Tornareccio, Nicola Iannone, che ha commentato la vicenda su Il Messaggero.

"Come sindaco sono desolato da questo episodio sconcertante in una famiglia sana e laboriosa – ha detto il primo cittadino – siamo una comunità che accoglie e cerca di aiutare: questo ragazzo aveva partecipato a un progetto Erasmus a luglio che noi abbiamo fatto, lo abbiamo coinvolto per tenerlo impegnato e aiutarlo".

Un episodio simile è accaduto alcuni giorni fa a Castelnuovo Rangone, nel Modenese, dove un giovane ha accoltellato il padre, la madre e la sorella 15enne. I tre sono stati ricoverati: l'uomo a Bologna, la donna e la ragazza a Modena. Queste ultime sono in prognosi riservata ma non sarebbero in pericolo di vita. Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri.