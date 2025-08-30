Attualità
video suggerito
video suggerito

Accoltella i genitori e la sorella 15enne durante una lite domestica nel Modenese: ricoverati in gravi condizioni

Un giovane, al culmine di una lite domestica, ha aggredito con un coltello il padre, la madre e la sorella minorenne. È successo nel Modenese, a Castelnuovo Rangone. Sono tutti ricoverati in gravi condizioni.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Maria Neve Iervolino
360 CONDIVISIONI
Immagine

Violenza in famiglia nella tarda serata di venerdì nel Modenese dove un giovane, al culmine di una lite domestica, ha aggredito con un coltello il padre, la madre e la sorella minorenne. È successo in via Biondo, a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. L'uomo è stato immediatamente arrestato dai Carabinieri giunti sul posto.

Cosa è successo nel Modenese

Secondo le prime ricostruzioni, la madre 42enne e la sorella 15enne hanno riportato ferite gravi e sono state trasferite d'urgenza all'ospedale di Baggiovara, dove si trovano ricoverate in terapia intensiva con prognosi riservata. Il padre, 50 anni, è stato portato al policlinico Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità.

La famiglia sarebbe originaria dello Sri Lanka ma da anni residenti nel comune modenese e custodi della villa Zanasi, dove risiedevano e si è consumata la tragedia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato il presunto aggressore ancora all'interno dell'abitazione. Ora starà alle Forze dell'ordine chiarire le cause che hanno portato al grave gesto.

Leggi anche
A Reggio Calabria una bambina di 7 anni precipita dal balcone: è grave

Il sindaco: "Tragedia sfiorata"

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi: "Si tratta di un dramma famigliare (la famiglia è residente da molti anni sul nostro territorio) che scuote la nostra comunità che si stringe intorno alle vittime di questa tragedia sfiorata".

Il primo cittadino ha chiarito che "Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita", mentre l'aggressore "al momento dell’arrivo dei Carabinieri, era ancora in casa ed è stato tratto immediatamente in arresto".

Articolo in aggiornamento

Attualità
360 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
SENZA
CONSENSO
"Pagai migliaia di euro per far togliere mie foto da Phica": la denuncia di un volto noto della TV
Come funziona il sistema Phica, la richiesta di soldi, i metodi di pagamento e i presunti avvocati
Il giallo dietro a Phica.net, la pista di Ragazze in Vendita e l’indagine scomparsa: la nostra analisi
In tutta la storia di Phica c’è una cosa che non torna: esisteva dal 2005, impossibile non vederlo
Con l'educazione sessuale nelle scuole Phica non avrebbe tutte queste visualizzazioni
Maria Cafagna
Dopo la smentita di Fanpage, gli admin di Phica cambiano il messaggio di addio: il caso Tiziana Cantone
Cosa fare se scopri che le tue foto sono state diffuse sui forum: chi contattare
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views