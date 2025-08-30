Accoltella i genitori e la sorella 15enne durante una lite domestica nel Modenese: ricoverati in gravi condizioni

Un giovane, al culmine di una lite domestica, ha aggredito con un coltello il padre, la madre e la sorella minorenne. È successo nel Modenese, a Castelnuovo Rangone. Sono tutti ricoverati in gravi condizioni.

Violenza in famiglia nella tarda serata di venerdì nel Modenese dove un giovane, al culmine di una lite domestica, ha aggredito con un coltello il padre, la madre e la sorella minorenne. È successo in via Biondo, a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. L'uomo è stato immediatamente arrestato dai Carabinieri giunti sul posto.

Cosa è successo nel Modenese

Secondo le prime ricostruzioni, la madre 42enne e la sorella 15enne hanno riportato ferite gravi e sono state trasferite d'urgenza all'ospedale di Baggiovara, dove si trovano ricoverate in terapia intensiva con prognosi riservata. Il padre, 50 anni, è stato portato al policlinico Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità.

La famiglia sarebbe originaria dello Sri Lanka ma da anni residenti nel comune modenese e custodi della villa Zanasi, dove risiedevano e si è consumata la tragedia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato il presunto aggressore ancora all'interno dell'abitazione. Ora starà alle Forze dell'ordine chiarire le cause che hanno portato al grave gesto.

Il sindaco: "Tragedia sfiorata"

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi: "Si tratta di un dramma famigliare (la famiglia è residente da molti anni sul nostro territorio) che scuote la nostra comunità che si stringe intorno alle vittime di questa tragedia sfiorata".

Il primo cittadino ha chiarito che "Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita", mentre l'aggressore "al momento dell’arrivo dei Carabinieri, era ancora in casa ed è stato tratto immediatamente in arresto".

