A bordo di una minicar si scontra con un'auto a Bari: morta a 16 anni. Ferita l'amica L'impatto nella notte tra un'auto e un mezzo elettrico nei pressi del ponte Adriatico. Grave l'amica passeggera, 18 anni appena compiuti. Sequestrati i due veicoli.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia nella notte a Bari: una ragazza di 16 anni è morta a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte tra lunedì 26 e martedì 27 maggio. La giovane si trovava alla guida di una minicar Aixam, quando, per cause ancora da accertare, ha impattato violentemente con un altro veicolo mentre percorreva viale Tatarella in direzione della rotatoria che conduce al ponte Adriatico, nei pressi del supermercato Lidl.

L’impatto è stato devastante. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. I pompieri hanno estratto la ragazza dalle lamiere contorte della minicar: le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari, i medici hanno tentato ogni possibile intervento, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La sedicenne è deceduta poco dopo il ricovero.

A bordo con lei c’era anche un’amica, appena diciottenne, che ha riportato lesioni meno serie ma comunque significative: le ferite sono state giudicate guaribili in trenta giorni. La giovane passeggera, ancora sotto choc, è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure del caso.

Il conducente dell’altro veicolo coinvolto, anch’egli visibilmente scosso, non avrebbe riportato ferite importanti. Resta però da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. La Polizia Locale ha avviato gli accertamenti del caso e ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti, che sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.