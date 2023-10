A 3 anni dimenticato sullo scuolabus per ore: l’accompagnatrice licenziata in tronco, sospeso l’autista L’accompagnatrice aveva assunto funzioni di assistente sugli scuolabus a Bari da oltre otto anni. Oltre al suo licenziamento, l’azienda ha comunicato anche la sospensione dal servizio dell’autista dello scuolabus .

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

È stata licenziata in tronco l’accompagnatrice che era sullo scuolabus in cui un bambino di soli 3 anni mezzo è stato dimenticato per ore a Bari mercoledì mattina. Lo ha comunicato la stessa azienda privata di trasporti che era stata incaricata del servizio di accompagnamento dei bimbi a scuola. La donna non si sarebbe accorta della presenza del bambino a bordo del mezzo e quindi lo avrebbe lasciato da solo per ore.

Il piccolo è stato ritrovato solo tre ore dopo alla fine delle lezioni, seduto tra le ultime file dell’autobus parcheggiato davanti al plesso dell'infanzia ‘Lopopolo' al quartiere San Paolo, che fa parte dell'istituto comprensivo ‘Falcone – Borsellino'. La giornata era calda e il mezzo chiuso ma fortunatamente il bimbo non ha riportato conseguenze fisiche.

“Era tutto sudato, lasciato per tre ore al caldo. Lui ha provato ad attirare l’attenzione battendo le mani sul vetro del pullman, ma nessuno lo ha notato. Poi forse per il caldo e la stanchezza si è addormentato. Alla fine delle lezioni hanno riaperto il bus ed è stato trovato” ha raccontato la mamma.

L’azienda di trasporti ha espresso la propria vicinanza al piccolo e alla sua famiglia, manifestando con un comunicato “il proprio profondo rammarico per quanto occorso". Nella stessa nota viene segnalato il licenziamento dell’accompagnatrice e la sospensione dal servizio dell’autista dello scuolabus. Attraverso i propri legali, l’azienda ha voluto "chiarire la propria posizione di assoluta estraneità ai fatti”, ricordando che il personale adibito al servizio trasporti dei piccoli alunni “è stato specificamente formato ed è in possesso di consolidata esperienza nei servizi di assistenza a bordo degli scuolabus”.

L'accompagnatrice, in particolare aveva assunto funzioni di assistente sugli scuolabus a Bari da oltre otto anni. “Già alle dipendenze della ditta uscente, è stata assunta sulla base della clausola sociale. Da oltre trent'anni l'azienda svolge con serietà e professionalità il servizio di trasporto scolastico in tutta Italia" aggiungono dalla ditta di trasporti. Il Comune dal suo canto ha spiegato che sta valutando i fatti e che applicherà, nel caso in cui fosse confermata la responsabilità, una sanzione che varia da quella economica fino alla risoluzione del contratto. I genitori del bambino invece hanno presentato denuncia ai Carabinieri da cui potrebbe presto aprirsi un’indagine della procura.