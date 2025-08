A 27 anni affitta una casa a Otranto per l’estate, il proprietario entra di notte e prova a violentarla

Il proprietario di casa, un ex militare dell’aeronautica ora indagato per violenza sessuale, sarebbe entrato di notte nell’appartamento con un doppione delle chiavi mentre la ragazza dormiva.

Stava dormendo nella casa che aveva preso in affitto quando si è svegliata nel cuore della notte e ha trovato nell’appartamento un uomo. Ovvero il proprietario di casa che era entrato con un doppione delle chiavi. Arriva da Otranto, nota località turistica del Salento, una storia che vede protagonista una ragazza di ventisette anni che ha provveduto a denunciare l’uomo che le aveva affittato casa, ovvero un sessantasettenne di Uggiano La Chiesa, ex militare dell’Aeronautica.

Un uomo che, secondo la denuncia della ragazza che si è presentata ai carabinieri del posto, l’avrebbe palpeggiata e avrebbe tentato di violentarla di notte in casa. E mentre lei lo respingeva provando a divincolarsi, lui le avrebbe anche offerto uno sconto sull'affitto in cambio di sesso: in cambio di un rapporto sessuale insomma, sempre secondo la denuncia, le avrebbe offerto lo sconto di alcune centinaia di euro dal prezzo concordato inizialmente per la casa.

La giovane donna è una ragazza originaria della provincia di Foggia che era arrivata a Otranto da qualche settimana: a quanto ricostruito, aveva bisogno di una casa nel Salento per lavorare durante l'estate come cameriera in un albergo. Dopo l’episodio, si è presentata dai carabinieri per denunciare l’ex militare che le aveva affittato casa e immediatamente ha provveduto a lasciare l’appartamento per tornare a casa sua.

Il sessantasettenne dovrà ora rispondere dei reati di violenza sessuale e anche di violazione di domicilio: nei prossimi giorni sarà ascoltato dagli inquirenti al lavoro per accertare i fatti e verificare la fondatezza delle accuse.