Presenza di glutine non dichiarato in etichetta, che potrebbe costituire un rischio per i consumatori celiaci. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della Salute a diffondere il richiamo di alcune confezioni di gelato in vaschetta al gusto tiramisù a marchio Decò. Come viene specificato nella nota informativo sul sito del dicastero, il prodotto interessato è venduto in vaschette da 500 g con i numeri di lotto K7235 e K7249 e da consumarsi preferibilmente entro 06/19 e 07/19. Le vaschette richiamate sono state prodotte per Multicedi Srl con sede dello stabilimento a Pastorano (CE) S.S. Casilina c.da Spartimento dall’azienda Eskigel Srl, nello stabilimento di via A. Vanzetti n° 11 a Terni.

Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori celiaci di non consumare il gelato con i numeri di lotto segnalati e di restituirlo al punto vendita d’acquisto Decò. Per tutti gli altri consumatori il prodotto è del tutto sicuro. La segnalazione è stata pubblicata sul nuovo portale dedicato alle allerta alimentari del Ministero della salute.

I precedenti richiami per allergeni non dichiarati

Numerosi sono stati nell’ultimo periodo i richiami relativi a prodotti alimentari per la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. L'ultimo in ordine di tempo, è stato un lotto di minestrone fresco della Coop, proprio per il rischio di glutine. In precedenza è toccato ad una farina prodotta dal Pastificio Garofalo. Qualche giorno prima Tuc ha richiamato tutti i lotti di patatine Crisp al gusto Paprika attualmente sul mercato con scadenza minima 10/2018. In precedenza era toccato alla Pasta di sesamo al cacao della Baskaya denominata "Halva”. In questo caso, il richiamo per la presenza di arachidi non dichiarate in etichetta.