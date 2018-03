Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di Farina di grano tenero “00” W260 per la presenza di allergeni (soia) non dichiarati in etichetta. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 1 kg, con il numero di lotto L40635217 e la data di scadenza 14/12/2018. L’avviso è stato diffuso anche da catene di supermercati come Auchan, Esselunga, Basko, Simply, Carrefour, Tigros e Coop. La farina è stata prodotta per Garofalo da Selezione Casillo Srl, nello stabilimento di via Sant’Elia a Corato, in provincia di Bari. Da parte sua la Coop fa sapere che l’allerta interessa esclusivamente i punti vendita delle Cooperative Unicoop Tirreno, Alleanza 3.0 e Coop Centro Italia. Auchan e Simply comunicano, invece, che il provvedimento riguarda solo gli ipermercati e i supermercati di Lazio e zona Adriatica. Come già accaduto in precedenza, si raccomanda ai consumatori allergici alla soia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, di non consumare il prodotto con il numero di lotto richiamato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato. Naturalmente per i consumatori non allergici non ci sono problemi.

I precedenti richiami per allergeni non dichiarati

Numerosi sono stati nell’ultimo periodo i richiami relativi a prodotti alimentari per la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Solo qualche giorno fa, Tuc ha richiamato tutti i lotti di patatine Crisp al gusto Paprika attualmente sul mercato con scadenza minima 10/2018. In precedenza era toccato alla Pasta di sesamo al cacao della Baskaya denominata "Halva”. In questo caso, il richiamo per la presenza di arachidi non dichiarate in etichetta. E sempre lo scorso mese NaturaSì ha ritirato dai supermercati le Tortillas Chips gusto Naturel, provvedimento dovuto alla concreta possibilità che in alcune confezioni ci siano tracce di glutine.