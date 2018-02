Rischio di presenza di allergeni nel prodotto. Ancora una volta questo motivo ha costretto il Ministero della salute ha ritirato un prodotto alimentare. Sul sito del dicastero è stato infatti diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di Pasta di sesamo al cacao denominata "Halva". Nello specifico la pasta di semola interessata è venduta in confezioni da 350 gr e fa parte del lotto 05.2017 con scadenza 01-05-2020. La pasta " Baskaya" è stata prodotta dall'azienda Cogener Tarim ve Gida Sanayl nello stabilimento di Konya in Turchia. Il prodotto è stato segnalato attraverso il sistema Rasff.

Con una nota il Ministero della salute ha reso noto sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione "Avvisi di sicurezza", che il richiamo è dovuto alla presenza di allergeni (arachidi) non dichiarati in etichetta. Chiunque è allergico alle arachidi, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è invitato a riportare il prodotto in questione presso il punto vendita più vicino, per il rimborso. Il prodotto potrebbe infatti scatenare allergie nei consumatori per la presenza accidentale di tracce indesiderate di questo componenti nel mix messo in vendita. Mentre non ci sono problemi per tutte le altre persone che possono consumare senza problemi il prodotto.

Non è la prima volta che un prodotto viene ritirato per la presenza di allergene non dichiarato. Qualche giorno fa. Qualche giorno fa per lo stesso motivo i supermercati NaturaSì hanno provveduto al richiamo delle Tortillas Chips gusto Naturel – 200g del marchio Trafo. Ed era capitato anche il mese scorso quando il ministero della Salute aveva disposto l’immediato ritiro di un lotto del preparato per torta margherita e muffins della ditta Pedon Spa per la presenza di soia non dichiarato in etichetta; e anche a novembre con un yogurt cremoso ai cereali a marchio Pittalis ritirato dagli scaffali dei negozi per etichettatura non conforme e a rischio per i soggetti celiaci e intolleranti al glutine. Mentre a maggio era stata Lidl a ritirare in via precauzionale alcuni lotti di penne a marchio Combino prodotte dall’azienda Pasta Zara per la possibile presenza accidentale di tracce indesiderate di soia.