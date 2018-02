I supermercati NaturaSì hanno provveduto al richiamo delle Tortillas Chips gusto Naturel – 200g del marchio Trafo. Motivo: presenza allergene non dichiarato. Come riporta Lo Sportello Della Salute, il ritiro dagli scaffali si è reso inevitabile perché esiste la concreta possibilità che in alcune confezioni potrebbero esserci tracce di glutine. Ingrediente – non dichiarato sulle etichette – che può dare appunto allergia, finito inavvertitamente dentro il preparato del prodotto in questione. L’azienda chiede di fare attenzione a quanti abbiano acquistato le confezioni con la dicitura “da consumare entro l'11/08/2018. E di non consumarne assolutamente il contenuto, evidenzia Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, se si è allergici o intolleranti al glutine, la cui ingestione in questo caso sarebbe molto pericolosa. C’è quindi la possibilità di recarsi nel punto vendita in cui si è acquistato il prodotto in questione e si ha diritto al rimborso o alla sostituzione del prodotto. Con la speranza che la disattenzione non provochi più problemi, gravi, di questo genere.

Non è la prima volta che un prodotto viene ritirato per la presenza di allergene non dichiarato. Era capitato il mese scorso quando il ministero della Salute aveva disposto l’immediato ritiro di un lotto del preparato per torta margherita e muffins della ditta Pedon Spa per la presenza di soia non dichiarato in etichetta; e anche a novembre con un yogurt cremoso ai cereali a marchio Pittalis ritirato dagli scaffali dei negozi per etichettatura non conforme e a rischio per i soggetti celiaci e intolleranti al glutine. Mentre a maggio era stata Lidl a ritirare in via precauzionale alcuni lotti di penne a marchio Combino prodotte dall’azienda Pasta Zara per la possibile presenza accidentale di tracce indesiderate di soia.