Noodles al pesce ritirati per presenza di allergeni, l'avviso di richiamo del Ministero della salute Come spiega l'avviso, il ritiro dei noodles è stato disposto in via precauzionale per non conformità del prodotto a causa della presenza di un allergene di origine animale come i crostacei non dichiarati in etichetta.

A cura di Antonio Palma

Due lotti di Noodles al pesce sono stati ritirati dal commercio per presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. A renderlo noto è il Ministero della salute che ha pubblicato oggi, lunedì 22 aprile, l’avviso di richiamo sul portale web del Ministero dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il prodotto oggetto del richiamo sono i noodles istantanei al pesce provenienti dalla Cina e importati in Italia da un’azienda milanese.

L’avviso di richiamo dei Noodles istantanei da parte dell’operatore diffuso oggi dal Ministero della salute risale però al 10 aprile scorso e cioè a quasi due settimane fa. Come spiega l’avviso, nei motivi del richiamo, il ritiro è stato disposto in via precauzionale per non conformità del prodotto a causa della presenza di un allergene di origine animale come i crostacei non dichiarati in etichetta.

I due lotti di noodles istantanei gusto pesce interessati dal richiamo sono quelli con numeri 231208 e 120242 entrambi con termine minimo di conservazione fissato al 7 giugno 2024. Il prodotto coinvolto è venduto in buste confezionate da 98 grammi ciascuna.

Si tratta di Noodles prodotti dall’azienda Shenyang Dingyi Food Co Ltd in Cina. Il prodotto è distribuito in Italia dall’azienda CM Foodmarket Srl di Milano. Come sempre in questi casi, l’avvertimento è quello di non consumare il prodotto e restituirlo presso nostro punto vendita o di distruggere il prodotto.

A inizio mese il Ministero della Salute aveva segnalato il richiamo di altri noodles istantanei dalla Cina, venduti a marchio Maestro Kong, per presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Anche in quel caso il prodotto era importato in Italia dalla stessa azienda Cm Foodmarket srl con sede a Milano.