video suggerito

Noodles istantanei richiamati dal commercio per allergeni non dichiarati: l’allerta del Ministero L’avviso di richiamo dei Noodles istantanei da parte dell’operatore diffuso dal Ministero della salute non specifica l’azienda produttrice né lo stabilimento di produzione ma si limita a indicare che il prodotto è importato in Italia dalla Cina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Ministero della Salute ha segnalato l'immediato ritiro dal commercio di un lotto di Noodles istantanei a causa di un rischio peri consumatori derivante dalla presenza di un allergene nel prodotto non dichiarato in etichetta. L’avviso di allerta è stato pubblicato oggi, martedì 2 aprile, sul portale web del Ministero della salute dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il prodotto in questione sono i noodles istantanei provenienti dalla Cina e venduti a marchio Maestro Kong.

L’avviso di richiamo dei Noodles istantanei da parte dell’operatore diffuso dal Ministero non specifica l’azienda produttrice né lo stabilimento di produzione ma si limita a indicare che il prodotto è importato in Italia dall’azienda Cm Foodmarket srl con sede a Milano e venduto in confezioni da 117 grammi ciascuna.

L’oggetto del richiamo sono le confezioni con il numero di lotto 231012 120917 e il termine minimo di conservazione fissato all’11 aprile 2024. Si tratta di Noodles con confezioni in caratteri cinesi a cui è aggiunta etichetta adesiva con ingredienti in italiano sul retro.

Il motivo del ritiro dei Noodles istantanei dalla Cina dagli scaffali dei negozi è dovuto alla presenza dell’allergene uovo non dichiarata in etichetta che potrebbe comportate rischio per la salute di alcune categorie di consumatori. Per questo si raccomanda alle persone allergiche alle uova di non consumare i noodles istantanei con il numero di lotto sopra indicato. Per tutti gli altri è possibile consumare il prodotto già acquistato senza problemi.

Nei casi di allergia più gravi infatti può verificarsi una reazione improvvisa estremamente grave, lo shock anafilattico, causato dall'esposizione a un allergene a cui si è già sensibilizzati e che in alcune circostanze può risultare fatale. In caso di sospetto shock anafilattico, la prima cosa da fare è chiedere rapidamente l'intervento medico, chiamando il 112 o recandosi in Pronto Soccorso.