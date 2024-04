video suggerito

Preparato per pizze Tre Mulini richiamato per presenza di allergeni: l'avviso del Ministero della salute Secondo gli avvisi di richiamo, il ritiro precauzionale del preparato per pane e pizza è stato disposto da parte del produttore per la possibile presenza degli allergeni senape e sesamo non dichiarati in etichetta come cross contamination.

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della salute ha annunciato oggi il richiamo di due lotti di Preparato per pizze e pane venduto a marchio Tre Mulini per presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Si tratta di prodotti venduti come senza glutine e confezionati dall’azienda Molino Rossetto nel proprio stabilimento di produzione di Pontelongo, in provincia di Padova. Secondo gli avvisi di richiamo, datati 8 aprile, il ritiro precauzionale del preparato per pane e pizza è stato disposto da parte del produttore per la possibile presenza degli allergeni senape e sesamo non dichiarati in etichetta come cross contamination.

Il prodotto in questione è il "Preparato per pane e pizza Amo Essere Senza Glutine Tre Mulini", venduto in confezioni da 500 grammi ciascuna. I lotti interessati dal richiamo sono quelli con il numero LV23005666 e il termine minimo di conservazione fissato al 5 gennaio 2025 e quello con il numero LV23016666 e il termine minimo di conservazione fissato al 16 gennaio 2025.

Per lo stesso motivo, il Ministro della Salute ha segnalato il richiamo anche di un lotto di Preparato per frittelle e castagnole senza glutine prodotto sempre dalla Molino Rossetto ma in confezioni da 400 grammi. In questo caso il numero di lotto interessato è: LV23024104 con termine minimo di conservazione al 24/01/2024.

Infine segnalato il richiamo di tre lotti del preparato Mix senza glutine per molteplici usi (mix sin gluten para multiples usos) venduto a marchio Pastas Gallo in confezioni da 500 grammi e prodotto sempre dalla Molino Rossetto. I lotti interessati dagli avvisi sono: LV23027102 con TMC 21/01/2025, LV23038102 con TMC 07/02/2025 e LV23011101 con TMC 11/01/2025.

I prodotti con i lotti sopra indicati non sono idonei ai consumatori allergici a sesamo e senape che non devono consumarli. Per tutti gli altri il prodotto già acquistato può essere consumato.