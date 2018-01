Il ministero della Salute ha disposto l’immediato ritiro di un lotto del preparato per torta margherita e muffins della ditta Pedon Spa per la presenza di un allergene – soia – non dichiarato in etichetta. Nel dettaglio, come si legge sul sito ufficiale ministeriale, sono stato ritirati i lotti identificati con le date di scadenza 01/12/18 – 02/12/18 – 10/01/19, prodotti dall’azienda con sede in via del Progresso 32 a Molvena (VI) dal peso di 400 gr. Si richiede ai consumatori che avessero i lotti incriminati, soprattutto se soggetti allergici, di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita. Il richiamo è stato diffuso anche da Auchan, Coop, Esselunga e Simply, che avevano in assortimento i lotti di preparato Pedon interessati. Il preparato per torte richiamato è stato prodotto da Pedon Spa nello stabilimento di via del Progresso 32 a Molvena, in provincia di Vicenza. Per ulteriori informazioni rivolgersi al fornitore PEDON al numero verde 800-034437. L’allerta, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata comunicata attraverso il sistema Rasff, che considera il rischio serio, quindi è stata confermata dal Ministero della Salute sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione "Avvisi di sicurezza".

I lotti di preparato richiamati non comportano alcun rischio per la salute dei soggetti non affetti da allergia alla soia, che colpisce lo 0,5% della popolazione e può interessare sia i bambini sia gli adulti. I primi sintomi tipici di questa allergia possono essere anche molto vari (sonnolenza, febbre, prurito, eczema, orticaria, broncospasmi, dispnea, vomito, problemi dell’apparato digerente, fino all’ipotensione). Come tutte le allergie alimentari, nei casi più gravi l’allergia alla soia può provocare shock anafilattico se si entra in contatto con l’alimento.