Ancora la presenza di un allergene non dichiarato ha portato al ritiro di un prodotto: si tratta del minestrone fresco di verdure a marchio Coop. Secondo quanto comunicato alla stessa azienda, nel prodotto richiamato potrebbero essere presenti “residui di pasta contenente glutine derivanti da una lavorazione precedente”. Il minestrone interessato è venduto in confezioni da 600 g. Il prodotto è già stato comunque già ritirato dai punti vendita. Il richiamo interessa esclusivamente i supermercati Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Alleanza 3.0 e Coop Centro Italia. L’azienda chiede di fare attenzione a quanti abbiano acquistato le confezioni con la dicitura “da consumare con scadenza entro il 15/04/2018. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800 805580. E di non consumarne assolutamente il contenuto, evidenzia Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, se si è allergici o intolleranti al glutine, la cui ingestione in questo caso sarebbe molto pericolosa. Si raccomanda pertanto ai consumatori celiaci di non consumare il prodotto. Si può andare nel punto vendita in cui si è fatta la spesa e si ha diritto al rimborso o alla sostituzione del prodotto. Con la speranza che la disattenzione non provochi più problemi, gravi, di questo genere.

I precedenti richiami per allergeni non dichiarati

Numerosi sono stati nell’ultimo periodo i richiami relativi a prodotti alimentari per la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. L'ultimo in ordine di tempo, una farina prodotto dal Pastificio Garofalo. Solo qualche giorno prima, Tuc ha richiamato tutti i lotti di patatine Crisp al gusto Paprika attualmente sul mercato con scadenza minima 10/2018. In precedenza era toccato alla Pasta di sesamo al cacao della Baskaya denominata "Halva”. In questo caso, il richiamo per la presenza di arachidi non dichiarate in etichetta. E sempre lo scorso mese NaturaSì ha ritirato dai supermercati le Tortillas Chips gusto Naturel, provvedimento dovuto alla concreta possibilità che in alcune confezioni ci siano tracce di glutine.