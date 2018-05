Listeria monocytogenes in 25 g. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di Ciauscolo di Visso IGP. Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito del dicastero, il prodotto in questione è distribuito con il numero di lotto 18 04 03 e scadenza 03/08/2018. Il salame richiamato è stato prodotto da Vissana Salumi SRL nello stabilimento di via C. Battisti 57 Visso (Mc) – Sede Operativa: Via S. Pertini 25, Tolentino (MC). La listeria monocytogenes è un batterio che può facilmente entrare a contatto con ortaggi e verdure, così come può infettare gli animali attraverso la sua ingestione. Gli alimenti a rischio contaminazione devono essere portati ad alte temperature alle quali il batterio non sopravvive. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti “raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto medesimo lotto di appartenenza, di NON consumarlo! Nel caso il prodotto sia stato consumato da DONNE IN GRAVIDANZA si consiglia di consultare immediatamente un medico!”

I precedenti richiami del Ministero

Numerosi sono stati nell’ultimo periodo i richiami relativi a prodotti alimentari per la possibile presenza di Listeria monocytogenes L'ultimo in ordine di tempo, è stato la Tartare di scottona, prodotta dall’azienda Bencarni Spa, e distribuita da Lidl. In precedenza era toccato ad un lotto di vellutata di zucca e carote Bellavita prodotta da Pagan Srl. E prima ancora un lotto di provola a marchio F.lli Gentile e uno di Coppa di Testa sv arrosto Antica Norcineria F.lli Ansuini snc.