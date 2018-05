Un avviso di ritiro immediato dagli scaffali dei supermercati è stato diffuso nelle scorse ore dalla catena del grande distribuzione Lidl per alcune confezioni di tartare di bovino adulto scottona. Il ritiro, disposto come sempre in via precauzionale dallo stesso produttore è scattato per la possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes nella carne confezionata. Il prodotto interessato dal richiamo sono alcune confezioni da 200 grammi di Tartare di scottona prodotta dall’azienda Bencarni Spa nello stabilimento di via Adige 15, a Nogarole Rocca, in provincia di Verona, con il codice identificativo IT S2X49 CE. In particolare il richiamo riguarda le confezioni con il numero di lotto 379612 e data di scadenza 27/05/2018

Come spiega il comunicato rilasciato da Lidl nel quale l'azienda si scusa per gli eventuali disagi causati ai clienti, il ritiro ed il richiamo del prodotto è stato richiesto dallo tesso produttore della carne. Ovviamente si invitano i consumatori che avessero già acquistato il prodotto con questo lotto e scadenza a non consumarlo ma a riportarlo al punto vendita per un rimborso immediato, in questo caso anche senza presentazione dello scontrino di acquisto. Per informazioni è possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia Srl 800 48 00.