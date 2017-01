In queste ore una notizia sta letteralmente facendo il giro del Web, totalizzando in pochissimo tempo decine di migliaia di condivisioni. Una semplice immagine, di qualità pessima, annuncia che il Senato ha dato il via libera a una legge che introduce la possibilità, per i soli immigrati, di ottenere la patente di guida gratis, con 30 punti iniziali anziché i normali 20 punti assegnati agli italiani. "Adesso basta siamo stanchi di queste ingiustizie magari poi dobbiamo vederli ubriachi che fanno stragi per le strade #Condividi se sei indignato", scrive nel post d'accompagnamento la pagina Facebook "Italiani compatti I", che conta oltre 60.000 follower. Nel testo dell'immagine condivisa da una moltitudine di utenti invece si legge: "Mentre eravamo tutti distratti dalla tragedia del terremoto, proprio ieri il Senato ha approvato – con ben 303 voti a favore e solo 116 contrari – la modifica dell'art. 126 ter del codice della strada, che prevede l'ottenimento della patente GRATIS per tutti gli immigrati che la richiedono, e con ben 30 punti iniziali anziché 20 come NOI ITALIANI". Sebbene il messaggio sgrammaticato contenga non solo errori di punteggiatura, ma anche di contenuto – per fare un esempio, il numero dei senatori è sbagliato. Il numero totale dei parlamentari di Palazzo Madama è 315, infatti, più eventuali senatori a vita si arriva a massimo 320, mentre 303 + 116 fa 419 – il post ha raggiunto 22.990 condivisioni e oltre 600 commenti indignati.

"Sono tutti bravi al senato perché tanto aumentano le tasse all'italiano e non toccano il loro stipendio bravi ma e ora che la smettete di tirare la corda perché l'italiani hanno le scatole pieni …aiutati prima noi italiani e se rimane gli stranieri", scrive Maurizio. "Se fosse possibile scrivere di lato a destra anziché Repubblica Italiana (e l'Africa fosse una nazione come noi) potremmo scrivere Repubblica Africana sarebbe meno improprio. CHE VERGOGNA!!!!!!!!!", commenta invece Carlo. "Ma allora siete proprio dei pazzi irrecuperabili e traditori , siete contro il popolo italiano . State dando la patente per ucciderci a tutti basta che ve la chiedano", sostiene Luigi.

Tra i vari commenti postati sotto l'immagine, si rilevano anche quelli di svariati utenti che cercano di far ragionare gli indignati condivisori della bufala, senza successo. "Ma la smettete di condividere stupidaggini? Ma perché non state a casa a leggere un buon libro per cercare di inculcare un po' di intelligenza alle vostre idee invece di fomentare solo odio e razzismo?", scrive Antonella. "Mi meraviglio di chi in un momento così tragico trova il tempo per pubblicare queste cavolate. Vergognatevi!", commenta Antonella.

Nonostante i messaggi di debunking, però, le condivisioni e i commenti indignati aumentano a vista d'occhio, ora dopo ora. La notizia è ovviamente falsa: nessuna legge del genere è stata mai approvata, il numero dei senatori è sbagliato e l'articolo 126 ter del codice della strada non esiste. Esistono tuttalpiù un 126 e un 126 bis, che però regolano la durata della patente di guida.