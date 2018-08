Nella mattinata di oggi, martedì 28 agosto, il ministro dell'Interno Matteo Salvini incontrerà il primo ministro ungherese Viktor Orban nella sede della prefettura di Milano. L'annuncio dell'incontro ha gettato in subbuglio la città meneghina, la quale si appresta a ospitare una grande manifestazione di protesta in piazza San Babila, indetta per le 17.00 dal Partito Democratico, Liberi e Uguali, Anpi e Cgil. Tra i partecipanti che sfileranno in piazza ci saranno l'ex parlamentare ed ex segretario di Possibile, Pippo Civati, e l'ex presidente della Camera e attuale deputata di LeU, Laura Boldrini. "Saremo in tanti a difendere i valori democratici e il futuro delle prossime generazioni dalla minaccia populista che vuole riportare indietro l'Italia, distruggere l'Europa e cancellare quei diritti che hanno reso il nostro continente un faro di civiltà. #NoPasaran", ha twittato Boldrini alla vigilia dell'evento.

Il leader del Carroccio, così come il premier ungherese e gli esponenti europei della cosiddetta area sovranista, da tempo contrastano le istituzioni europee in particolare sulle politiche migratorie (rifiutandosi di accogliere i migranti salvati nel Mar Mediterraneo) e le politiche economiche dell'Unione europea. L'incontro che oggi si terrà tra Orban e Salvini pare abbia messo in allarme la parte pentastellata del Governo giallo-blu, seppur Salvini sia corso ai ripari sottolineando che non si tratta di un appuntamento formale e istituzionale. Secondo indiscrezioni, durante l'incontro alla prefettura di Milano si parlerà della "Lega delle leghe" già annunciata da Salvini a Pontida, un progetto di unione tra tutti i movimenti sovranisti e euroscettici europei.

Se da un lato Matteo Salvini insiste nel dire di essere intenzionato a incontrare e ascoltare tutti, dall'altro lato nella giornata di ieri il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha fatto trapelare una certa indignazione per l'incontro odierno con Orban. In un'intervista a La Stampa, rispondendo a una domanda dedicata proprio all'appuntamento di oggi, Di Maio ha dichiarato: "L'Ungheria di Orban alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti. Per quello che mi riguarda chi non aderisce ai ricollocamenti non ha diritto ai finanziamenti europei. Orban è molto diverso da noi, il primo ministro ungherese rappresenta una forza di destra, mentre il M5S non è né di destra né di sinistra".