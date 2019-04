Una bambina di nove anni che frequenta la terza elementare in una scuola della provincia di Verona è finita per diciotto ore al pronto soccorso dopo essere stata presa a calci da un compagno di classe. A dar notizia del grave episodio di bullismo alle scuole elementari è il quotidiano L’Arena. A quanto emerso, quel compagno che avrebbe colpito e mandato in ospedale la bambina l’aveva presa di mira da ben tre anni. La piccola, dopo le diciotto ore trascorse in ospedale, è stata dimessa con cinque giorni di prognosi. I referti del pronto soccorso di Villafranca sono stati trasmessi alla Procura e la dirigente scolastica dell'istituto ha promesso verifiche e avviato accertamenti. “Ho chiesto più volte agli insegnanti di intervenire, senza ottenere nulla”, ha detto intanto la madre della bambina al quotidiano veronese spiegando che appunto la figlia da tempo ormai era finita nel mirino di un altro bambino della scuola. Della situazione si stanno occupando anche gli psicologi dell’ufficio scolastico provinciale, che lunedì incontreranno la classe coinvolta.

La brutale aggressione sarebbe avvenuta nel bagno della scuola – “La bambina era in bagno, si stava lavando le mani al termine delle lezioni, verso le 12.30, quando il solito compagno di classe l’ha prima spinta violentemente da dietro, facendole sbattere la pancia contro il lavandino, e poi l’ha picchiata al corpo e alla testa, facendola andare a sbattere contro un armadio e finendo per darle un calcio in mezzo alle gambe”, così la mamma della vittima ha ricostruito l’aggressione subita a scuola dalla figlia. I fatti risalgono a mercoledì scorso e questa mattina la bambina, che ora sta meglio, ha ricevuto la visita del sindaco del paese.