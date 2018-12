in foto: Simona Boscolo, agente della Polizia locale Comune di Venezia (Facebook).

Ha aiutato una donna a partorire durante il suo turno di lavoro facendosi aiutare dai medici che, via telefono, le indicavano come fare. Simona Boscolo, giovane agente della Polizia locale di Venezia, è diventata in poco tempo una celebrità nella città lagunare. Nella serata di ieri, lunedì 17 dicembre, intorno alle 20, mentre si trovava in piazzale Roma, zona che a quell'ora era ancora molto affollata, ha assistito una donna incinta a cui si erano improvvisamente rotte le acque e, non potendo attendere l'arrivo dell'ambulanza, ha reso possibile il parto grazie ai consigli ricevuti via telefono dai medici del 118 e si è presa cura del neonato, un maschietto, fino all'arrivo del mezzo di soccorso.

La neomamma, di origini straniere, è stata fatta salire su un taxi mentre la vigilessa si improvvisava ostetrica in attesa dell'arrivo del 118, che ha poi accompagnato la donna e il piccolo in ospedale per tutte le cure del caso. Ma gli occhi della città sono tutti per Simona, protagonista di un piccolo miracolo. "Orgoglioso di comandare donne e uomini veramente speciali – ha commentato su Facebook Marco Agostini, comandante della Polizia locale del Comune di Venezia -. Queste cose si vedono al cinema, ma se succedono realmente nella tua città e la protagonista non è una star di Hollywood ma una agente stagionale di Polizia Locale di Venezia ti senti orgoglioso di Lei e ripagato di molte cose". Anche l'assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e Sanitarie, Infrastrutture e Sviluppo economico della città lagunare, Simone Venturini, ha dedicato all'agente un pensiero: "Complimenti a Simona Boscolo per aver agito con prontezza, generosità e spirito di servizio. Oggi Venezia deve essere orgogliosa di te", ha commentato.