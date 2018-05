Un numero imprecisato di persone sono state ferite nella sparatoria avvenuta in una scuola superiore texana. I fatti sono avvenuti in un istituto di Santa Fe, vicino a Houston in Texas. La scuola ha fatto sapere di aver dichiarato lo stato di lockdown, mentre uno studente ha detto alla stazione televisiva di Houston Ktrk in un’intervista telefonica che un uomo armato è entrato in aula durante il suo corso d’arte e ha aperto il fuoco. L'autore della sparatoria è stato poi arrestato.

Gli spari sono cominciati cinque minuti dopo un'esercitazione anti sparatoria: ha raccontato in un contatto telefonico con la Cnn Angelica Martinez, una studentessa. "La giornata era cominciata normalmente, avevamo finito la prima ora e poi e' scattata l'esercitazione anti sparatoria, ma cinque minuti dopo abbiamo sentito dei colpi", ha detto la ragazza, che ora si trova al sicuro. "L'insegnante ci ha detto: correte fuori", ha aggiunto la giovane aggiungendo di non essere riuscita a osservare chi sparava perché presa dal bisogno di fuggire. "Siamo riusciti a uscire dalla scuola attraverso una porta secondaria dell'aula" spiega.

Il distretto ha quindi subito comunicato la procedura di isolamento per mettere al sicuro gli ospiti di un edificio da una sparatoria, ndr), come si legge sulla pagina dell'istituto su Facebook. La polizia accorsa sul posto e ha circondato la scuola, che si trova ad una cinquantina di km a sudest da Houston. Secondo alcuni notizie non confermate, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco tra gli agenti e l'assalitore e ci sarebbero dei feriti.