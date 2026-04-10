Arrestato dopo 10 anni per l’omicidio di un 13enne, cercava su Google: “Quanto resta il DNA su una corda?”

Keith Brackett è stato arrestato negli Stati Uniti in relazione all’omicidio di Robert Bee, ucciso nel novembre del 2016: l’uomo è stato incastrato da una serie di indizi, tra i quali una inquietante ricerca su Google: “Quanto resta il DNA su una corda?”

Si sono dovuti attendere quasi dieci anni, ma il caso della scomparsa e dell'omicidio del tredicenne Robert Bee negli Stati Uniti potrebbe essere finalmente arrivato a una svolta: un uomo – il suo nome è Keith Brackett – è stato infatti arrestato in relazione al delitto e dovrà ora rispondere di molteplici capi d'accusa per omicidio di primo grado, secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia di Pekin, nell'Illinois. L'arresto fa seguito ad anni di indagini sulla morte di Bee, scomparso dalla sua abitazione il 18 novembre 2016. Stando a quanto emerso, gli investigatori si sono concentrati su Brackett dopo aver appreso che aveva uno stretto rapporto con l'adolescente nonostante la grande differenza di età.

Secondo le autorità, Robert Bee spesso marinava la scuola per trascorrere del tempo a casa di Brackett. In un primo momento l'uomo aveva dichiarato alla polizia di aver visto il ragazzo l'ultima volta durante un incontro con sua madre di Bee, Lisa, ma in seguito le indagini avevano contraddetto questa versione dei fatti. I resti scheletrici di Bee sono stati scoperti nel luglio 2017 in una zona boschiva dietro una proprietà appartenente alla zia di Brackett. L'autopsia ha stabilito che la causa della morte è stata un omicidio, probabilmente causato da asfissia.

Gli investigatori trovarono diversi tipi di corde e nastro adesivo sul luogo in cui vennero rinvenuti i resti del giovane, scoprendo poi materiali identici durante una perquisizione nell'abitazione di Brackett. Come se non bastasse, ulteriori approfondimenti investigativi permisero collocare l'uomo nei pressi del luogo del delitto in diverse occasioni tra la scomparsa del ragazzo e il ritrovamento del suo corpo. Brackett, inoltre, aveva ripetutamente cercato online informazioni su quanto tempo il DNA rimane su una corda e quali azioni intraprendere se si viene indicati come sospettati in un'indagine per omicidio.

Brackett è stato infine rintracciato nel Maine durante un'indagine separata per furto con scasso. La polizia ritiene che avesse intenzione di fuggire dal Paese, ma è stato arrestato in un parco giochi ed estradato in Illinois. Brackett è attualmente detenuto in custodia cautelare in attesa del processo a suo carico.