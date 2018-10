Mentre in Indonesia, devastata da un terremoto e dal successivo tsunami, si continua a scavare tra le macerie nella speranza di trovare ancora qualcuno in vita, sui media sta rimbalzando la storia di una delle tantissime vittime del disastro. È la storia di Anthonius Gunawan Agung, un controllore di volo di ventuno anni che stava lavorando all'aeroporto di Palu quando la terra ha iniziato a tremare. Il giovane, nonostante il terremoto, a differenza di altri colleghi non ha abbandonato la sua postazione di lavoro fino a quando non ha impartito le ultime istruzioni e aspettato il decollo di un aereo mettendo in salvo la vita di equipaggio e passeggeri. A causa del terremoto l'asfalto delle strade si è spaccato e in pericolo c'era anche la pista dell'aeroporto, ma grazie al giovane l’aereo è partito appena in tempo. Il giovane controllore di volo ha insomma sacrificato la sua vita per salvare quella dei passeggeri dell’aereo.

Il controllore di volo si è gettato nel vuoto dopo aver fatto decollare l’aereo – A causa del violento sisma il tetto della torre di controllo si è sbriciolato e Anthonius, dopo aver fatto il suo lavoro, si è gettato nel vuoto in un estremo tentativo di salvarsi la vita. Ma nella caduta ha riportato ferite troppo gravi ed è morto in ospedale dopo qualche ora di agonia. “Agung si è dedicato al suo lavoro fino alla fine della sua vita e non ha lasciato la torre di controllo fino a quando l'aereo è decollato”, ha detto al Jakarta Post Didiet KS Radityo, segretario aziendale di Air Navigation Indonesia. Secondo un portavoce di Air Navigation Indonesia il giovane controllore di volo con il suo sacrificio ha potenzialmente salvato centinaia di vite. E in tanti in rete per questo lo hanno definito un eroe.

La situazione a Palu e nell'intera fascia costiera colpita dallo tsunami nell'isola di Sulawesi rimane disperata. Secondo l’ultimo bilancio diffuso da una ong, le vittime sarebbero più di 1200. Numeri che purtroppo sono ancora provvisori.