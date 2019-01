Credeva che rapinarla sarebbe stato un gioco da ragazzi, ma non poteva sapere che quella ragazza apparentemente fragile e indifesa era in realtà una lottatrice professionista, esperta di arti marziali miste. Per questo un ladro ha rimediato una lezione che difficilmente dimenticherà da Polyana Viana, atleta professionista brasiliana, che ha raccontato l'episodio: "Si è seduto accanto a me e mi ha chiesto l'ora, ma poi è rimasto lì e non si è allontanato. Mi ha detto che era armato e mi ha intimato di consegnargli il telefono: era così vicino che potevo anticiparlo e impedirgli di tirare fuori la pistola".

Polyana Viana non ha esitato a mostrare al ladro una parte del suo repertorio: in pochi istanti ha colpito ripetutamente il balordo e lo ha messo al tappeto, bloccandolo in attesa della polizia. Gli agenti, giunti per arrestare l'uomo, l'hanno trovato decisamente malridotto e con diverse ferite. L'episodio è avvenuto a Rio de Janeiro, mentre Polyana Viana stava attendendo una vettura di Uber per tornare a casa. La polizia, subito dopo l'arresto, ha scoperto che il ladro era in possesso di un'arma giocattolo. La 26enne atleta, da quando è professionista, ha vinto già dieci incontri su 12 ed è apprezzata soprattutto per la velocità di esecuzione delle sue tecniche sul ring. Quella stessa prontezza le ha permesso di mettere ko il suo aggressore.